Grozljiv dogodek pri sosedih: moški bežal pred policijo pa se ustrelil v glavo

Policija je 49-letnika locirala v hiši na območju Slavonskega Broda na Hrvaškem, v katero se je zabarikadiral. Na pozive policije ni želel priti iz hiše, nato pa je odjeknil strel. Brodsko-posavska policija je sporočila, da je na območju Slavonskega Broda našla osebo, ki so jo iskali zaradi suma storitve kaznivih dejanj. Šlo je za 49-letnega moškega, ki se je v jutranjih urah zaprl v hišo na območju Slavonskega Broda in ni želel priti iz nje. Čez nekaj časa se je zaslišal strel, nato pa je moški na poziv policistov poškodovan prišel iz hiše.

Takoj so mu nudili prvo pomoč. Nato so ga reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na nadaljnjem zdravljenju. Okoli 10. ure so ga odpeljali v Splošno bolnišnico dr. Josipa Benčevića v Slavonskem Brodu, kjer je ostal na zdravljenju.

Utrpel je poškodbe glave

Da je šlo za samopoškodovanje s strelnim orožjem, je za SBOnline potrdil direktor bolnišnice prof. dr. sc. Josip Samardžić. »Imamo hudo poškodovanega moškega, ki smo ga v naši bolnišnici zadržali na zdravljenju. Šlo je za samopoškodovanje s strelnim orožjem. Moški je utrpel hujše poškodbe v predelu glave, vendar lahko povem le, da ni življenjsko ogrožen in da je prejel vso potrebno zdravniško pomoč,« je za SBOnline izjavil Samardžić.

Po zdravljenju ga čaka zapor

Policisti nadaljujejo delo, po koncu zdravljenja osumljenca in kriminalistične preiskave pa bo moški na podlagi odredbe Županijskega državnega tožilstva v Slavonskem Brodu predan v zapor v Požegi, so sporočili iz brodsko-posavske policijske uprave, poroča Dnevnik.hr.