Grozljiv konec v jacuzziju: moža posrkalo pod vodo, žena ga ni mogla rešiti, umrla sta oba

Zakonski par iz Londona je tragično umrl v jacuzziju v razkošni vili, v kateri sta bivala med dopustom. Thomasino (51) in Patricka (48) Tobina so mrtva našli v Colini del Sol v Valencii. Španska policija meni, da je Thomasina umrla, ko je skušala rešiti svojega moža. Domnevno je prišlo do tehnične okvare na sesalnem sistemu jacuzzija, Patricka pa je pod vodo zadrževal močan vakuum, ki ga je potegnil proti odtoku.

Mrtva starša našla sinova

Thomasina je skočila v vodo in ga v obupu poskušala izvleči, nato pa je vase posrkalo še njo. Na njunih telesih so našli sledi prask, za katere policija verjame, da so nastale med krčevitim poskusom osvoboditve, pri čemer so bile moške poškodbe hujše, je navedel Daily Mail.

Mrtva starša sta našla njuna sinova, a šele 12 ur po tem, ko sta umrla. Dečka sta stara 14 in 16 let, domnevno gre za otroka s posebnimi potrebami. Oba sta sprožila alarm pri sosedih, vendar je bilo za zakonski par žal prepozno.

Preiskovalci so izključili možnost električnega udara. Obdukcija je pokazala, da sta oba doživela srčni napad, ki sta ga povzročila izjemen fizični napor in panika v boju za življenje.