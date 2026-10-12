Grozljiv napad na šoli, 14-letni učenec ustrelil ravnatelja in učiteljico (FOTO)

Štirinajstletnega učenca so v ponedeljek prijeli, potem ko je na šoli Joseph-Lakanal v kraju Aubagne blizu Marseilla na jugu Francije streljal na ravnatelja in učiteljico. Oba sta bila ranjena, vendar njuno življenje ni ogroženo, poročajo francoski mediji in agencija AFP, ki jo povzema BBC. Do napada je prišlo v ponedeljek zjutraj, okoli 10. ure. Po poročanju francoskih medijev je najstnik v šolo prišel z lovsko puško in streljal na dva zaposlena.

Ranjena sta bila ravnatelj, star 53 let, in 37-letna učiteljica. Oba so oskrbeli reševalci in prepeljali v bolnišnico. Po navedbah lokalnih oblasti je bila še ena oseba lažje oplazena.

FOTO: Miguel Medina Afp

FOTO: Miguel Medina Afp

Osumljenca obvladal zaposleni na šoli

Po streljanju je enemu od zaposlenih na šoli najstnika uspelo obvladati. Policisti so ga nato prijeli in pridržali. Motiv napada za zdaj ni znan. Francoski mediji ob sklicevanju na vire, seznanjene s preiskavo, poročajo, da dogodek najverjetneje ni povezan s protesti dijakov zaradi razmer v francoskih šolah.

Policija je potrdila, da šola v času napada ni bila vključena v protestno gibanje.

FOTO: Miguel Medina Afp

FOTO: Miguel Medina Afp

Oglasil se je tudi minister za izobraževanje

Francoski minister za izobraževanje Édouard Geffray je na družbenem omrežju X potrdil, da sta bila v napadu ranjena dva zaposlena v izobraževalnem sistemu – ravnatelj in učiteljica. »Dva zaposlena v nacionalnem izobraževalnem sistemu, ravnatelj in učiteljica, sta bila danes zjutraj na šoli v Aubagnu žrtvi streljanja,« je zapisal minister in dodal, da naj bi bil storilec učenec.

Minister Geffray in notranji minister Laurent Nuñez naj bi šolo obiskala v ponedeljek popoldne. Policija nadaljuje preiskavo, okoliščine in motiv napada pa še niso pojasnjeni.

FOTO: Miguel Medina Afp

FOTO: Miguel Medina Afp