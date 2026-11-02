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Grozljiv napad na kmetiji: 50-letnika ustrelili, mučili in mu odrezali ušesi

Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, policija pa je že prijela pet osumljencev.
Za Donovana Marxa se je roparski napad končal s hudimi poškodbami in izgubo obeh ušes. FOTO: Omrežje X
Za Donovana Marxa se je roparski napad končal s hudimi poškodbami in izgubo obeh ušes. FOTO: Omrežje X
M. U.
 2. 11. 2026 | 20:25
 2. 11. 2026 | 20:32
2:44
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Pretresljiv zločin v Južnoafriški republiki. Skupina oboroženih in zamaskiranih roparjev je napadla 50-letnega lastnika kmetije Donovana Marxa. Najprej so ga ustrelili, nato odvlekli v hišo, zvezali, zabodli z nožem in mu odrezali obe ušesi. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, policija pa je že prijela pet osumljencev.

V bližini mesta Ventersdorp v severozahodni provinci Južnoafriške republike se je preteklo sredo zgodil izjemno brutalen roparski napad, poroča BBC. Skupina zamaskiranih moških, oboroženih s strelnim orožjem, je najprej pristopila k delavcu, ki je na dvorišču kosil travo. Od njega so zahtevali, naj jim pove, kje je lastnik posestva. Nato so mu s plastičnimi vezicami zvezali roke in noge ter počakali na lastnikovo vrnitev.

Ustrelili so ga, nato se je začelo mučenje

Ko se je Marx vrnil domov, sta do njega pristopila dva napadalca in ga ustrelila v zgornji del telesa. Toda nasilje se s tem ni končalo. Roparji so ranjenega moškega odvlekli v hišo, mu s plastičnimi vezicami zvezali roke in noge ter ga večkrat zabodli z nožem. Med napadom so mu odrezali obe ušesi. Nato so preiskali hišo in iz sefa ukradli tri kose strelnega orožja, zatem pa pobegnili z njegovim kombijem.

Rešil ga je delavec, ki se je osvobodil

Ključno vlogo pri reševanju hudo poškodovanega 50-letnika je imel delavec, ki so ga napadalci pred tem zvezali na dvorišču. Uspelo se mu je osvoboditi in poklicati pomoč. Marxa so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zadržali na zdravljenju. Zdravniki mu ušes niso mogli rešiti, zato bo najverjetneje potreboval protezi.

Policija prijela pet osumljencev

Južnoafriški policisti so med koncem tedna aretirali pet moških, starih od 26 do 56 let, ki jih povezujejo z brutalnim napadom. Pred sodišče naj bi stopili v torek. Osumljeni so oboroženega ropa, poskusa umora ter nezakonitega posedovanja orožja in streliva. 

»Za takšno barbarstvo ni prostora«

Napad je obsodil tudi južnoafriški minister za kmetijstvo Willie Aucamp, ki je poudaril, da v državi ni prostora za tako nesmiselna in barbarska dejanja. Predsednik parlamentarnega odbora za policijo Ian Cameron je pohvalil hitro ukrepanje policije in pozval k temeljiti preiskavi.

 

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