Grozljiv napad na priljubljenem hrvaškem otoku: 21-letnik ležal na kavču, nato mu je 36-letnik zaril nož v prsi

Na hrvaškem otoku Pag se je julija zgodil pretresljiv napad, v katerem je 21-letni mladenič utrpel izjemno hude poškodbe. Po prepiru in pretepu naj bi ga 36-letnik s kuhinjskim nožem zabodel v prsi, medtem ko je ležal na kavču. Življenje so mu rešili zdravniki, napadalec pa se zdaj sooča z obtožnico zaradi poskusa umora. Po navedbah tožilstva se je vse začelo s prepirom, ki je prerasel v fizični obračun v stanovanju. Toda nasilja s tem še ni bilo konec.

Ležal je na kavču, ko ga je zabodel v prsi

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi 36-letnik 9. julija v jutranjih urah napadel 21-letnika, ki je takrat ležal na hrbtu na kavču. Obtoženi naj bi z namenom, da mladeniču vzame življenje, pograbil kuhinjski nož in ga zabodel v prsni koš. Posledice so bile izjemno hude. Mladenič je utrpel posebno hudo telesno poškodbo, njegovo življenje pa je viselo na nitki. Po ugotovitvah tožilstva je smrt preprečilo le hitro posredovanje zdravnikov, ki so poškodovanemu pravočasno zagotovili nujno medicinsko pomoč.

Tožilstvo zahteva podaljšanje pripora

Po končani preiskavi je zadrsko županijsko državno odvetništvo na pristojno sodišče vložilo obtožnico proti 36-letniku. Tožilstvo je predlagalo tudi podaljšanje preiskovalnega pripora, saj ocenjuje, da obstaja nevarnost ponovitve kaznivega dejanja. O obtožbah bo zdaj odločalo Županijsko sodišče v Zadru. Obtoženi do pravnomočne obsodbe velja za nedolžnega.