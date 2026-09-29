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NAPAD NA ŠOLI NA SLOVAŠKEM

Grozljiv napad na slovaški šoli: učenec z nožem ubil učiteljico, otrok se bori za življenje

V napadu na severozahodu Slovaške je umrla 61-letna ženska, dve osebi sta ranjeni.
V napadu na osnovni šoli na Slovaškem je umrla ena oseba, dve sta ranjeni. FOTO: X, zaslonski posnetek
V napadu na osnovni šoli na Slovaškem je umrla ena oseba, dve sta ranjeni. FOTO: X, zaslonski posnetek
STA, A. G.
 29. 9. 2026 | 13:13
 29. 9. 2026 | 13:13
2:05
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Današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah, predsednik Peter Pellegini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napad se je zgodil danes zjutraj na osnovi šoli v kraju Staškov na severozahodu Slovaške. V napadu je umrla 61-letna ženska, en otrok je v kritičnem stanju, 44-letna ženska pa je v napadu z nožem utrpela rano v prsnem predelu. Oba sta bila prepeljana v bolnišnico, navedbe pristojnih oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije. Po poročanju slovaških medijev je v napadu umrla učiteljica, ranjena pa sta bila še ena učiteljica in učenec.

Premier pozval k večji varnosti v šolah

Slovaški premier Robert Fico je v odzivu na družbenih omrežjih izrazil sožalje prizadetim in ranjenim zaželel čimprejšnje okrevanje. Ob tem je pozval k varnosti v šolah. »Šole morajo biti varne za otroke, sicer ne bomo imeli prihodnosti,« je njegove besede povzela slovaška tiskovna agencija Tasr.

Predsednik opozoril na razmere v družbi

Slovaški predsednik Peter Pellegrini pa je v odzivu opozoril, da je današnji napad resno opozorilo za celotno družbo. Zato je po njegovem toliko pomembnejše, da vsi pazijo na vzdušje, ki ga ustvarjajo v družbi, je zapisal na družbenih omrežjih.

»Globoko me je pretresel tragični incident v osnovni šoli v Staškovu. Moje misli so z družino in bližnjimi učiteljice, ki je tragično izgubila življenje, in jim izrekam iskreno sožalje,« je dejal Pellegrini, ki je pozval k umiritvi ozračja in medsebojnemu spoštovanju, zlasti v okoljih, v katerih odraščajo otroci.

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