V Zagrebu je prišlo do streljanja, v katerem je bil hudo poškodovan moški (32). Potem ko ga je ustrelil, ga je še večkrat udaril po glavi z za zdaj neznanim predmetom, navaja policija. Kot poroča Dnevnik.hr, je napadalec po dogodku pobegnil s kraja streljanja.

Napadalec na begu

Okoliščine streljanja za zdaj niso povsem pojasnjene. Prav tako iz trenutno dostopnih informacij ni mogoče potrditi, kaj je bilo povod za napad in ali sta se napadalec in ranjeni moški poznala. Ni še znano, kakšno je trenutno zdravstveno stanje poškodovanca.