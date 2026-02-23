Grozljiv napad v parku: pes 1-letni deklici skoraj iztaknil oko

Mirno dopoldne v parku v Miamiju se je v nekaj sekundah spremenilo v nočno moro. Enoletna Zoe Petranker je bila z očetom na igrišču Beach View Park, ko jo je napadel pes in jo hudo poškodoval po obrazu. Deklica zdaj okreva v bolnišnici, njen oče pa opozarja, da se je tragedija zgodila kljub zagotovilom lastnika, da žival ni nevarna.

Dogodek se je zgodil v petek okoli desete ure dopoldne. Oče Andy Petranker iz New Jerseyja je za tamkajšnje medije povedal, da sta v parku opazila moškega s psom, ki je sedel na klopi. Lastnik naj bi mu zagotovil, da je pes vajen otrok in da ni nevaren. Zoe je žival pobožala in se oddaljila, nato pa se vrnila ter skušala mimo. V tistem trenutku je pes planil proti desni strani njenega obraza. Oče je deklico takoj potegnil stran in jo odpeljal v bližnjo otroško bolnišnico. Po njegovih besedah ima hčerka raztrgano ustnico in ličnico, rana pa je nevarno blizu očesa. »Skoraj ji je iztaknil oko,« je dejal pretreseni oče, ki je sicer že najel odvetnika. Zdravniki so malčici morali obraz zašiti s skoraj 40 šivi, v nadaljevanju jo bo pregledal še plastični kirurg. Ni znano, za katero pasmo psa gre. Na spletni strani portala Miami Beach piše, da psi v parkih niso dovoljeni, razen na posebej označenih površinah, izven katerih morajo biti na povodcu. Omenjeni park ima sicer dve otroški igrišči in velja za priljubljeno točko družin z otroki.

Istega dne so na Floridi obravnavali še en podoben primer. V kraju Hallandale Beach je pes napadel enoletnega dečka med previjanjem. Mati je otroka uspela potegniti stran, a je pri tem pes ugriznil njo. Policija je sporočila, da so šestletnega ameriškega buldoga zasegli.