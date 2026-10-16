Grozljiv pokol na osnovni šoli: 16-letnik ubil tri otroke in učiteljico, najmlajša žrtev stara komaj pet let (FOTO)

Ameriko je pretresla nova krvava tragedija. Na osnovni šoli v zvezni državi Oregon je komaj 16-letni napadalec začel streljati in vzel štiri življenja. Umrli so trije otroci, stari pet, osem in enajst let, ter učiteljica. Še dva človeka se v bolnišnici borita za življenje. Napadalca je ustavil oborožen občan, ki mu je sledil v šolo in ga ustrelil.

FOTO: Rob Kerr Reuters

FOTO: Rob Kerr Reuters

Četrtkovo popoldne se je v ameriškem mestu Bend v zvezni državi Oregon sprevrglo v nočno moro. Na osnovni šoli Silver Rail, ki jo obiskuje več kot 400 otrok, je odjeknilo streljanje. Ko se je nasilje končalo, so bili mrtvi trije otroci, učiteljica in 16-letni napadalec.

Po navedbah ameriških oblasti so umrli otroci, stari komaj pet, osem in enajst let, ter 54-letna učiteljica. Sedemletnega otroka in še eno učiteljico so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico. Oba sta bila po zadnjih informacijah v kritičnem stanju.

S streli v šolo

Grozljivo dogajanje se je začelo nekaj pred 13. uro po lokalnem času. Policija je najprej prejela klic osebe, ki je sporočila, da nekdo pred šolo strelja proti njenemu avtomobilu. Le približno minuto pozneje so začeli prihajati novi klici na številko za nujne primere. Tokrat iz notranjosti šole.

Napadalec, 16-letni prebivalec Benda, je po navedbah policije s streli poškodoval zaklenjena vrata in tako vdrl v šolsko poslopje. Oborožen je bil s puško šibrenico. Tam je začel streljati. Njegov napad je zahteval življenja treh otrok in učiteljice.Policisti so na kraj prispeli okoli 13.02, le tri minute po prvem klicu. Toda za štiri žrtve je bilo že prepozno.

Napadalca ustavil pogumni občan

Med grozljivim dogajanjem je posredoval oborožen občan, ki je napadalcu sledil v šolsko stavbo. Tam ga je ustrelil in smrtno ranil. Po navedbah policije je prav njegovo posredovanje ustavilo napad, še preden bi lahko zahteval dodatne žrtve.Guvernerka Oregona Tina Kotek je dejanje občana označila za junaško in poudarila, da je preprečil še večjo tragedijo. Ob tem je opozorila tudi na veliko čustveno breme, ki ga bo zaradi dogodka nosil človek, ki je posredoval.

FOTO: Mathieu Lewis-rolland Getty Images Via Afp

FOTO: Rob Kerr Reuters

Zakaj je 16-letnik moril otroke?

Preiskovalci za zdaj še ne vedo, kaj je mladoletnega napadalca privedlo do tako grozljivega dejanja. Njegove identitete oblasti še niso razkrile. Prav tako še ugotavljajo, ali je bil kakor koli povezan s šolo, na kateri je izvedel napad. Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je bila puška, ki jo je uporabil, kupljena na ime njegove matere. V preiskavo se je vključil tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.

»Ni besed, s katerimi bi lahko to izboljšal«

Tragedija je pretresla približno 100.000 prebivalcev mesta Bend. Tamkajšnji policijski načelnik Mike Krantz je po streljanju priznal, da besede ne morejo ublažiti bolečine, ki jo je povzročilo nasilje. »To je nekaj, za kar si nikoli ne želimo, da bi se zgodilo kjer koli, še posebej pa ne tukaj, v naši čudoviti skupnosti Bend,« je dejal in dodal, da ni besed, s katerimi bi lahko izboljšal nastali položaj. Zaradi tragedije so v šolskem okrožju Bend-La Pine za petek odpovedali pouk in vse šolske dejavnosti.