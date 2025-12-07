Najmanj 25 oseb, med njimi štirje tuji turisti, je umrlo v katastrofalnem požaru, ki je v noči s sobote na nedeljo zajel nočni klub v Goi, priljubljeni turistični regiji na zahodni obali Indije. Poškodovanih je še sedem oseb, od katerih je ena v kritičnem stanju.

Vzrok eksplozija plinske jeklenke?

Tragedija se je zgodila v vasi Arpora, pri čemer sumijo, da je vzrok eksplozija plinske jeklenke. Po navedbah policije naj bi bilo med umrlimi 14 članov osebja kluba. Državljanstva umrlih turistov še niso uradno potrjena, poroča CNN. Poškodovani so bili prepeljani v bolnišnico, ena oseba pa je utrpela opekline na 60 odstotkih telesa. Nekatere žrtve so podlegle hudim opeklinam, druge pa so se zadušile zaradi dima.

Zdi se, da je požar izbruhnil v prvem nadstropju in se nato razširil na preostali del stavbe. Policijska preiskava kaže, da je bila večina umrlih, šlo naj bi za delavce, ujeta v kleti kluba in se je zadušila, navaja Guardian.

»Danes je za vse nas v Goi zelo boleč dan,« je sporočil minister Pramod Sawant, minister za zdravje Vishwajit Rane pa je potrdil, da poškodovani prejemajo »najboljšo možno medicinsko oskrbo«. »V tem trenutku globoke žalosti trdno stojimo ob prizadetih družinah,« je dodal.

Indijski premier Narendra Modi je obljubil, da bo njegov urad ponudil odškodnino v višini približno 2200 dolarjev družinam umrlih in okoli 556 dolarjev poškodovanim. »Moje misli so z vsemi, ki so izgubili svoje najdražje. Naj se poškodovani čim prej opomorejo,« je dodal.

Požari so v Indiji so sicer pogosti zaradi slabih gradbenih praks, prenatrpanosti in nespoštovanja varnostnih predpisov.