Grozljiv prizor na pokopališču: petmesečno psičko pustili na soncu, priklenjeno na grob (FOTO)

Še eno monstruozno dejanje zlorabe živali je pretreslo javnost, potem ko je nekdo v bližini Velike Gorice na Hrvaškem privezal pasjega mladiča na grob. O tem pretresljivem primeru je poročalo Zavetišče za živali Velika Gorica. Ko so se odzvali na prijavo in prišli na pokopališče v Ščitarjevu, so našli nemočnega pasjega mladiča, ki je bil s težko verigo privezan na nagrobni spomenik pri temperaturi, višji od 30 stopinj Celzija.

»Gre za samičko, petmesečnega mladiča, ki ima zaradi težke verige po vratu že rane in brazgotine. Bila je polna klopov, povsem zmedena in prestrašena zaradi vsega, kar je doživela. Ni vedela, ali bi nas ugriznila ali pa bi se pustila božati,« so zapisali na svoji Facebook strani ter dodali, da se psička »ne more najesti, tako zelo je lačna«.

Brankica išče dom

V hrvaškem društvu so povedali, da so jo že peljali na veterinarski pregled, zdaj pa ji iščejo nov dom. »Opravili smo veterinarski pregled, čipirana je in cepljena, odstranili smo klope, zdaj pa nam preostane še, da skušamo odpraviti posledice travm, ki jih je doživela. Ime ji je Brankica in zanjo iščemo najbolj nežne roke,« so sporočili, poroča Danas.hr.