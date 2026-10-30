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AVSTRIJA

Grozljiv prizor ob avtocesti: mačko pribili na križ

Veterinarski pregled je pokazal, da žival ni poginila naravne smrti, temveč je bila pred tem hudo zlorabljena.
Slika je simbolična. FOTO: UI
Slika je simbolična. FOTO: UI
G. P.
 30. 10. 2026 | 17:25
 30. 10. 2026 | 17:27
1:59
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V avstrijskem Admontu na Štajerskem preiskujejo pretresljiv primer mučenja živali, ki je močno razburil tamkajšnjo javnost. Ob cesti so namreč našli približno meter visok lesen križ, na katerega je bila pritrjena mrtva črna mačka. Kot poroča avstrijska radiotelevizija, so grozljivo odkritje ob cesti opazili mimoidoči in o njem obvestili policijo. Ta je primer predala kriminalistom, v preiskavo pa so vključili tudi veterinarja.

Veterinar potrdil nasilno smrt, za informacije ponujajo 2000 evrov

Po prvih ugotovitvah je bila mačka pred smrtjo mučena, nato pa ustreljena. Njeno truplo je nekdo zatem pritrdil na križ in ga pustil ob cesti. Po poročanju se je vse skupaj zgodilo že 14. oktobra, vendar so avstrijske oblasti podrobnosti primera javno razkrile šele zdaj. Očitno upajo, da bi jim lahko pri iskanju storilca pomagali tudi morebitni očividci. Kdo je mačko ubil in zakaj, za zdaj ni znano. Prav tako še ni jasno, ali je šlo za domačo ali prostoživečo žival.

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Primer je sprožil val ogorčenja. Neimenovani podpornik organizacije za zaščito živali je zato ponudil 2000 evrov nagrade za informacije, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca. Policija prebivalce poziva, naj se oglasijo, če so v dneh pred 14. oktobrom ali kmalu zatem na območju opazili kaj sumljivega oziroma če vedo, komu bi mačka lahko pripadala. Mučenje živali je v Avstriji kaznivo dejanje, v posebej hudih primerih pa storilcem grozijo tudi strožje sankcije.

Preiskava se nadaljuje, policisti pa računajo, da bi jim lahko do storilca pomagale prav informacije ljudi, ki se morda doslej še niso opogumili in spregovorili.

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