Grozljiv prizor v Istri: ob potopljenem gliserju našli truplo, ena oseba je huje poškodovana

V jutranjih urah je Istro pretresla huda pomorska nesreča. V morju so našli potopljen gliser, v njegovi neposredni bližini pa truplo za zdaj še neidentificirane osebe, poroča hrvaški Dnevnik. Druga oseba je bila v nesreči huje poškodovana in so jo prepeljali v bolnišnico.

Policija je obvestilo o dogodku prejela okoli sedme ure zjutraj. Po prvih ugotovitvah so reševalci ob potopljenem plovilu opazili truplo, medtem ko so na valobranu našli še eno osebo z resnimi poškodbami. Po nujnem posredovanju so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Pula, kjer ostaja pod zdravniškim nadzorom. Na kraj tragedije so takoj prispeli policisti in druge pristojne službe, ki so zavarovali območje ter začeli preiskavo. Kriminalisti trenutno zbirajo informacije in preverjajo vse okoliščine dogodka, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo v urah pred nesrečo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Preiskava poteka v sodelovanju s pristojnimi službami in pod nadzorom namestnice županijskega državnega tožilca. Uradne informacije o identiteti udeleženih oseb in vzroku nesreče za zdaj še niso bile objavljene. Več podrobnosti bo predvidoma znanih po zaključku ogleda kraja dogodka in nadaljnjih preiskovalnih postopkih.