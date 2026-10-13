Grozljiv prizor v zabaviščnem parku, moški zletel z vlaka smrti in umrl (VIDEO)

V zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi Georgia je v ponedeljek umrl moški, ki je po navedbah očividcev padel z vlaka smrti. V incidentu je bilo poškodovanih še več drugih ljudi, sporočilo policije okrožja Cobb pri Atlanti navajajo ameriški mediji. Okoliščine nesreče še niso znane, vodstvo zabaviščnega parka je sporočilo, da jih je tragedija močno pretresla, poroča televizijska mreža CNN.

Očividci so povedali, da so videli moškega, ki je zletel z vlaka smrti po imenu Goliath, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh.

Nesreča kmalu po odmevni preiskavi

Nesreča se je zgodila manj kot dva tedna po napovedi, da bodo v kalifornijskem zabaviščnem parku Six Flags trajno zaprli znameniti vlak smrti X2. Odločitev je sledila preiskavi CNN, ki je razkrila dolgo zgodovino hudih poškodb in smrti, povezanih z vožnjo na tej atrakciji.