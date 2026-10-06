Grozljiv razplet: ob cesti v soboto zvečer našli truplo, policija razkrila, kaj se je zgodilo

Skrivnost trupla, ki so ga v soboto zvečer našli ob makadamski cesti pri kraju Mala Črešnjevica v občini Pitomača, je razjasnjena. Hrvaška policija je po obsežni kriminalistični preiskavi ugotovila, da je 50-letnega pešca s traktorjem zbil 31-letnik, je navedel Dnevnik.hr.

Policisti so okoli 19.20 prejeli obvestilo, da ob cesti leži truplo moškega. Sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, nato pa so preiskovalci ugotovili, da je približno 50 minut prej, okoli 18.30, prišlo do usodnega dogodka. Po njihovih ugotovitvah je 31-letnik s traktorjem na makadamski poti trčil v 50-letnega pešca.

Umrl na kraju

Udarec je bil za pešca usoden. Kljub vsem okoliščinam, ki jih policija še preiskuje, je znano, da je 50-letnik umrl že na kraju dogodka. Po končani kriminalistični preiskavi so 31-letnega osumljenca prijeli. Zaradi suma kaznivega dejanja so ga skupaj s kazensko ovadbo predali pripornemu nadzorniku, primer pa je prevzelo županijsko državno tožilstvo v Bjelovarju. Policija podrobnosti o tem, kaj je pripeljalo do tragičnega trčenja, za zdaj ni razkrila.