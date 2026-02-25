Grozljiv trenutek in srhljivi kriki: po silovitem prepiru z ženo z mostu vrgel lastnega otroka (VIDEO)

Silovit prepir zakoncev v kitajski provinci Guangdong se je le za las končal brez tragičnih posledic, posnetek šokantnega dogodka pa kroži po družbenih omrežjih. Na njem je moški sredi burnega prepira z ženo na mostu, tam pa sta bila tudi njuna dva mala otroka. V nenadnem izbruhu besa je moški zgrabil enega od otrok in ga z mostu vrgel v reko. Otrok je takoj izginil pod gladino, je navedel The Sun.

Na mostu drugi otrok od groze kričal

Mati je za trenutek otrpnila od nejevere, nato pa se je povzpela čez ograjo in skočila v reko in v obupu poskušala priti do svojega otroka. Nekaj trenutkov kasneje je tudi oče skočil v vodo. Na mostu je drugi otrok od groze kričal.

Osuple priče so pritekle na kraj dogodka, jim vpile navodila, kaj naj storijo, in poskušale pomagati. Po poročanju lokalnih medijev so se vsi trije nekaj minut borili, da bi prišli iz vode. V obupnem poskusu, da bi jih rešili, je nekdo v reko vrgel lesen hlod in družinske člane pozval, naj se ga oprimejo. Vse tri so nato potegnili na varno.

Za zdaj še ni znano, ali policija glede incidenta vodi preiskavo.