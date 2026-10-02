Grozljiv trenutek ujele kamere: mladoletnika na skiroju trčila v avtomobil in poletela čez pokrov motorja

Nadzorna kamera je posnela silovit trk električnega skiroja z osebnim avtomobilom. Na skiroju sta bila dva mladoletnika, ki sta ob trčenju poletela čez sprednji del avtomobila in nekaj metrov stran padla na tla. Posnetek kaže tudi, da nista nosila zaščitnih čelad, navaja Dnevnik.hr.

Nesreča se je zgodila v sredo v križišču Ulice Stjepana Ferenčaka in Sportske ulice v Dugem Selu. Po podatkih zagrebške policije sta se mladoletnika s skirojem pripeljala do križišča, kjer nista dala prednosti avtomobilu, ki ga je vozil 23-letnik.

Po trčenju so jima na pomoč priskočili mimoidoči

Po silovitem naletu sta oba s skiroja padla na cesto. K njima so hitro pristopili mimoidoči. Kmalu za njima se je pripeljal še en voznik skiroja, ki prav tako ni imel čelade. Oba poškodovana mladoletnika so odpeljali v zagrebški klinični center. Policija je sporočila, da sta v nesreči utrpela lažje poškodbe.