Grozljiv zločin: 25-letnik ustrelil starše in ranil še štiri ljudi, med žrtvami tudi dojenček

Jug Španije pretresa krvavi družinski zločin. V kraju El Ejido v provinci Almería naj bi 25-letni moški v ponedeljek pozno zvečer ustrelil svoje starše, pri tem pa hudo ranil še štiri ljudi. Med ranjenimi sta tudi dva otroka, eden od njiju je komaj sedemmesečni dojenček, ki naj bi bil sin osumljenca. Streljanje se je zgodilo v ponedeljek okoli 23. ure na območju El Canalillo, blizu Balanegre. Po poročanju španskih medijev so reševalne službe in policisti na kraju dogodka našli dva mrtva človeka. Njune identitete španske oblasti za zdaj niso javno potrdile.

Napad se je sprevrgel v še večjo tragedijo, ker so bili hudo ranjeni še štirje ljudje. Med njimi naj bi bili sedemmesečni sin osumljenca, še en majhen otrok, ženska in približno 60-letni moški. Osumljenec je po streljanju pobegnil, nato pa se je v torek zjutraj sam predal lokalni policiji v središču El Ejida. Gre za 25-letnega moškega. Njegove identitete, prav tako kot identitete žrtev, oblasti za zdaj niso uradno razkrile.