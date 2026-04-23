Grozljiv zločin med dopustom: »Nimam več udov! Mama, oče, prosim, pomagajta mi«

V javnost prihajajo nove podrobnosti umora Igorja Komarova, sina domnevno vplivnega ukrajinskega kriminalnega vodje. Mladega moškega so med dopustom na Baliju ugrabili, ga mučili in nato ubili. Primer je odmeval tudi zaradi posnetkov, ki so se pojavili na družbenih omrežjih.

Po poročanju tujih medijev je Komarov februarja na indonezijski otok odpotoval skupaj s partnerico, vplivnico Yevo Mishalovo, in prijateljem. Po prvih informacijah so ga neznanci najprej skušali ugrabiti med vožnjo z motorjem, vendar mu takrat je uspelo pobegniti in o dogodku obvestiti policijo. Kljub temu so ga kmalu zatem ponovno izsledili in ugrabili.

Zahtevali vrtoglavo odkupnino

Kmalu po ugrabitvi se je na platformi Telegram pojavil posnetek, na katerem je Komarov opisoval mučenje in hude poškodbe. Ugrabitelji so od njegove družine zahtevali deset milijonov ameriških dolarjev odkupnine.

Yeva Mishalova je na družbenih omrežjih zapisala:



»Bila sem v tišini ves ta čas in želim se zahvaliti vsem, ki ste me podpirali. Trenutno se soočam z izgubo. Sodelujem s psihologom in s preiskovalci. Iskreno prosim, da ne širite govoric, ne delite travmatičnih vsebin in spoštujete moje meje. Za zdaj se ne vračam v svoj običajni ritem, le zelo previdno nakazujem svojo prisotnost. Hvala vsem, ki mi stojite ob strani.«

V posnetku je v izjemno slabem stanju prosil za pomoč in opisoval posledice nasilja. »Imam zlomljene noge in poškodovan prsni koš … že umiram,« je dejal ter dodal: »Mama, oče, prosim, pomagajta mi.« Le nekaj dni po objavi posnetka so oblasti našle dele trupla, kasneje pa potrdile, da gre za Komarova. Preiskava umora še poteka.

Sledili so mu prek družbenih omrežij

V preiskavi se pojavljajo domneve, da bi lahko ugrabitelji žrtev izsledili s pomočjo javno dostopnih objav na družbenih omrežjih. Njegova partnerica je med dopustom redno objavljala fotografije in videoposnetke z natančno označenimi lokacijami, kar naj bi olajšalo sledenje njegovemu gibanju.

Po poročanju medijev naj bi bil ob prvi ugrabitvi z njim tudi prijatelj, ki so ga storilci kasneje izpustili. Policija v povezavi s primerom išče več osumljencev. Po nekaterih informacijah naj bi del vpletenih že zapustil državo, preiskava pa se nadaljuje z namenom razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja.