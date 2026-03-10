Grozljiv zločin: moški naj bi ubil mater in babico, trupli našli na dvorišču (VIDEO)

V zgodnjih jutranjih urah je območje hrvaškega Gospića pretresel pretresljiv zločin. Na dvorišču družinske hiše so našli dve trupli, policija pa je na kraju dogodka že prijela osumljenca. Ličko-senjska policija je sporočila, da so v torek okoli 5.50 prejeli obvestilo o dveh mrtvih osebah na dvorišču družinske hiše v Gospiću. Na kraju so našli dve trupli, z dogodkom pa povezujejo enega moškega, ki so ga policisti takoj aretirali. Sledi ogled kraja in kriminalistična preiskava, ki jo vodi Županijsko državno tožilstvo v Karlovcu.

Po prvih, neuradnih informacijah naj bi osumljeni sin ubil svojo mater in babico. Domnevno naj bi ju večkrat udaril s kovinskim predmetom. Po poročanju medijev naj bi bil policiji že od prej znan zaradi nasilnih izpadov.