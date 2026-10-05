Krvava družinska tragedija: 24-letnik naj bi z nožem ubil svojo babico

Zadar je pretresel grozljiv zločin. V mestni četrti Stanovi je umrla starejša ženska, policija pa je prijela moškega, ki ga povezujejo z dogodkom. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi 24-letnik z nožem napadel svojo babico, rojeno leta 1953, in ji zadal poškodbe, zaradi katerih je umrla, navajajo hrvaški mediji.

Kriminalistična preiskava še poteka

Po za zdaj neuradnih podatkih vnuk in babica nista živela skupaj. Kaj je vodilo do krvavega napada in kakšne so bile okoliščine dogodka, policija še preiskuje. Zadrska policija je sporočila, da je ob 13.53 prejela obvestilo o poškodovani osebi na območju Stanov. Na kraj so takoj napotili policiste in druge reševalne službe.

»V stanovanju je bila najdena ženska, ki je zaradi dobljenih poškodb umrla. Moški, ki ga povezujejo z dogodkom, je bil prijet in odpeljan v policijske prostore,« so sporočili policisti.

Kriminalistična preiskava še poteka, policisti pa skupaj s pristojnim državnim tožilstvom v Zadru opravljajo ogled kraja dejanja. Več podrobnosti o motivu in natančnem poteku tragedije za zdaj ni znanih.