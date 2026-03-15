Grozljiv zločin pri sosedih: Hrvat z nožem ubil Afganistanca, drugega zabodel v vrat, ženi napovedal morijo

V soboto zvečer je 34-letnik v središču avstrijskega mesta Linz naključno zabodel dva moška. Osumljen je 34-letni Hrvat, ki živi v Linzu, žrtvi pa sta 24- in 26-letni Afganistanec, navajajo avstrijski mediji.

Ženi napovedal morijo

Policijski tiskovni predstavnik je povedal, da je 34-letni Hrvat popoldne svoji ženi napovedal, da bo ponorel in nekoga ubil. Žena je o tem obvestila policijo, vendar je moškemu kljub temu uspelo uresničiti svojo grožnjo.

Z nožem je ubil 26-letnega Afganistanca, medtem ko je njegov 24-letni rojak napad preživel, navaja Die Presse.

Napad se je zgodil na območju Bismarckstrasse, pred njim pa je prišlo do prepira na ulici. Hrvat je verbalno žalil voznika, ki ga ni poznal, je še povedal tiskovni predstavnik policije. Dva Afganistanca sta posredovala, da bi Hrvata opozorila, da se ne more tako obnašati. Ko so se moški oddaljevali, je 34-letnik stekel za njimi in 24-letnika s kuhinjskim nožem zabodel v vrat. Moškega so prepeljali v bolnišnico, kjer je zunaj smrtne nevarnosti.

Drugi Afganistanec je med begom padel. Storilec ga je nato brcnil v glavo in zabodel v zgornji del telesa. Priče so 26-letniku priskočile na pomoč in mu nudile prvo pomoč, vendar je v bolnišnici kmalu zatem umrl.

Storilec je s kraja napada pobegnil, a ga je policija nekaj kasneje aretirala.