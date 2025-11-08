  • Delo d.o.o.
PRI JUŽNIH SOSEDIH

Grozljiv zločin pri Veliki Gorici: 40-letnica osumljena, da je ubila družinskega člana

Policija sumi, da je bilo dejanje storjeno z ostrim predmetom.
Simbolična fotografija. FOTO: Phothoughts Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Phothoughts Getty Images/istockphoto
N. P.
 8. 11. 2025 | 10:22
0:42
A+A-

V naselju Selnica Šćitarjevska na območju Velike Gorice na Hrvaškem se je zgodil grozljiv zločin. Po podatkih hrvaškega notranjega ministrstva (MUP) je 40-letna ženska zgodaj zjutraj usmrtila 52-letnega družinskega člana.

Osumljenka je trenutno v policijskem pridržanju, na kraju dogodka pa potekata ogled in kriminalistična preiskava. Policija je sporočila, da je bil umor najverjetneje storjen z ostrim predmetom.

umorpolicijanapadsmrtdružinska tragedijaHrvaškanasiljezločinkaznivo dejanjepreiskava
11:40
Novice  |  Slovenija
TRAGIČNA SMRT ALEŠA ŠUTARJA

Poslanka Levice: To ni umor, Aco je nerodno padel (VIDEO)

Pravi, da dejanje ni bilo naklepno.
8. 11. 2025 | 11:40
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Cassoulet: skoraj kot račji pasulj, ki se kar topi v ustih (klasike z Yasko)

Rustikalna francoska jed iz belega fižola in mesa, počasno kuhana do popolnosti. Cassoulet – okus, ki združuje tradicijo in toplino doma.
Jasmina Pirnar Krope8. 11. 2025 | 11:30
11:27
Bulvar  |  Tuji trači
NOVA ZVEZDA NA BALKANU

Poglejte si ta talent! To je 20-letni pevec Jakov, za katerim nori vsa Hrvaška (VIDEO)

Vse, česar se dotakne, postane hit – z družbenih omrežij je osvojil oder in srca tisočerih oboževalk.
8. 11. 2025 | 11:27
11:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA POTI NA HAVAJE

Šokantni posnetki gorečega letala, ki se je vžgalo tik po vzletu! Umrlo vsaj 14 ljudi (VIDEO)

Preiskovalci so že našli črni skrinjici.
8. 11. 2025 | 11:13
11:01
Novice  |  Slovenija
VINSKA REPREZENTANCA

V Toskano slovenski vinogradniki, ki jim žoga ni tuja

Prihodnje leto bo v Italiji potekal dogodek Vino Euro 2026.
8. 11. 2025 | 11:01
10:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRI JUŽNIH SOSEDIH

Grozljiv zločin pri Veliki Gorici: 40-letnica osumljena, da je ubila družinskega člana

Policija sumi, da je bilo dejanje storjeno z ostrim predmetom.
8. 11. 2025 | 10:22

Logo
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Logo
Lifestyle  |  Stil
Novice  |  Slovenija
Novice  |  Slovenija
Razno
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
