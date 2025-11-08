Grozljiv zločin pri Veliki Gorici: 40-letnica osumljena, da je ubila družinskega člana

V naselju Selnica Šćitarjevska na območju Velike Gorice na Hrvaškem se je zgodil grozljiv zločin. Po podatkih hrvaškega notranjega ministrstva (MUP) je 40-letna ženska zgodaj zjutraj usmrtila 52-letnega družinskega člana.

Osumljenka je trenutno v policijskem pridržanju, na kraju dogodka pa potekata ogled in kriminalistična preiskava. Policija je sporočila, da je bil umor najverjetneje storjen z ostrim predmetom.