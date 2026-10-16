Grozljiv zločin: ženo umoril z motorno žago, 6 otrok ostalo brez mame

Pretresljiva zgodba prihaja iz ZDA in še danes buri duhove. José Fernando Corona (49) je osumljen, da je zaradi ljubosumja na grozovit način umoril svojo 44-letno ženo Mario Santos Corona, mater šestih otrok. Za napad naj bi uporabil motorno žago, nato pa izginil neznano kam. Čeprav je od zločina minilo že 16 let, ga še vedno niso izsledili.

V ameriški zvezni državi Teksas se je 26. aprila 2010 zgodil zločin, ki je pretresel prebivalce mesta Lewisville. Takrat 44-letna Maria Santos Corona je umrla nasilne smrti, glavni osumljenec pa je postal njen mož, ki je bil ob dogodku star 49 let. Ženo naj bi umoril, ker je bil prepričan, da ga vara. Njegovi sumi o nezvestobi pa niso bili podprti z dokazi.

Na kraju zločina našli dve motorni žagi

José Fernando Corona FOTO: Omrežje X

Po umoru pobegnil, sledi so vodile proti Mehiki

Podrobnosti umora so pretresljive. Policisti so truplo 44-letnice našli na ulici v stanovanjskem delu mesta Lewisville. V bližini sta ležali dve motorni žagi, ena od njiju je bila ob prihodu policistov še vedno prižgana. Obdukcija je potrdila, da je ženska umrla zaradi številnih poškodb, povzročenih z motorno žago. Preiskovalci so za umor osumili njenega moža in zanj izdali nalog za prijetje. Po poročanju ameriške televizije NBC se je zakonski par pred tragedijo spopadal s težavami v odnosu. Policija je tedaj sporočila tudi, da José Corona pred tem ni imel kriminalne preteklosti.

Po krvavem dejanju je osumljenec izginil. Preiskovalci so ugotovili, da je po umoru obiskal prodajalno avtomobilov, kjer je zaprosil za preizkusno vožnjo, vendar vozila ni več vrnil. Njegov avtomobil so pozneje našli zapuščen na parkirišču v Bedfordu. Poznejša poročila navajajo, da so ga nadzorne kamere na ameriško-mehiški meji posnele med prečkanjem meje z vozilom. Preiskovalci zato domnevajo, da je pobegnil v Mehiko.

Obstaja pa tudi možnost, da se skriva drugje v ZDA, med drugim v Teksasu, Oklahomi ali zvezni državi Washington.

Šest otrok ostalo brez matere

Za 44-letno Mario je ostalo šest otrok, ki jih je tragedija zaznamovala za vse življenje Njihov oče, ki so ga sumili, da je odgovoren za materino smrt, pa je na begu. Ali se skriva v Mehiki? Mu je kdo pomagal pobegniti? Na ta vprašanja javno dostopne informacije ne dajejo dokončnih odgovorov.

Šestnajst let po smrti 44-letne matere šestih otrok njen mož še vedno ni stopil pred sodišče. Primer tako ostaja odprt, družina pa brez sodnega epiloga.