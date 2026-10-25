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MAŠČEVALNA PORNOGRAFIJA

Grozljiva izpoved ženske: bivši njene gole fotografije pošiljal družini in znancem, razkrila, kaj je sledilo (VIDEO)

Po njenih besedah storilcem ni šlo zgolj za razkritje intimnosti, ampak predvsem za javno ponižanje.
Posebno nevarnost predstavlja dejstvo, da intimni posnetki pogosto nastanejo prostovoljno, v času, ko si partnerja zaupata. Šele po razhodu jih eden od njiju brez dovoljenja posreduje drugim ali javno objavi. FOTO: Getty Images
Posebno nevarnost predstavlja dejstvo, da intimni posnetki pogosto nastanejo prostovoljno, v času, ko si partnerja zaupata. Šele po razhodu jih eden od njiju brez dovoljenja posreduje drugim ali javno objavi. FOTO: Getty Images
M. U.
 25. 10. 2026 | 16:15
 25. 10. 2026 | 17:15
3:41
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Več kot mesec dni je živela v strahu, da bo nekdanji partner uresničil svoje grožnje. Nato se je zgodilo prav to, česar se je najbolj bala. Njene intimne fotografije so začele prihajati na telefone njenih najbližjih, pozneje pa so jih pošiljali še znancem in popolnim neznancem. Skupaj s fotografijami so razkrili tudi njeno ime, priimek in kraj bivanja. Ženska je za hrvaško oddajo Provjereno spregovorila o pretresljivi izkušnji, ki ji je zaznamovala življenje.

Po njenih besedah storilcem ni šlo zgolj za razkritje intimnosti, ampak predvsem za javno ponižanje. FOTO: Getty Images
Po njenih besedah storilcem ni šlo zgolj za razkritje intimnosti, ampak predvsem za javno ponižanje. FOTO: Getty Images

Ženska, katere identiteto so zaradi občutljivosti zgodbe zaščitili, je tako opisala dogajanje izpred več let. Njene intimne fotografije je razširjala skupina ljudi, med katerimi je bil tudi njen nekdanji partner.

»Prve takšne moje fotografije so prispele na telefonske številke mojih najbližjih. Nato so jih z lažnih profilov na Facebooku in Instagramu začeli pošiljati vsem mojim znancem, pozneje pa tudi neznanim ljudem. Ob fotografijah so razkrivali še mojo identiteto, kraj bivanja ter ime in priimek,« je povedala.

»Cilj je, da te popolnoma osramoti«

Po njenih besedah storilcem ni šlo zgolj za razkritje intimnosti, ampak predvsem za javno ponižanje. »Cilj je, da se govori o tebi, da se ljudje sprašujejo o tvoji morali. Da te popolnoma razvrednoti kot osebo, kot dekle, žensko, mater, zaposleno ali direktorico. Da te povsem osramoti in vsakomur omogoči, da o tebi govori najhujše stvari zgolj zato, ker je videl tvoje telo,« je opisala. Še posebej pretresljivo je, da je ženska že vnaprej vedela, kaj ji grozi. Nekdanji partner ji je namreč grozil z objavo fotografij, zato je več kot mesec dni živela v strahu. Grožnje je prijavila tudi policiji, vendar ji je ta po njenem pričevanju dejala, da se takšne stvari pogosto dogajajo. Njeni najhujši strahovi so se nato uresničili.

Kazni? Večinoma pogojne, le dva storilca za rešetke

Kot poroča Dnevnik.hr, maščevalna pornografija na Hrvaškem od leta 2021 velja za samostojno kaznivo dejanje. Kljub temu žrtve takšno nasilje še vedno redko prijavljajo. Podatki hrvaškega notranjega ministrstva kažejo, da so leta 2021 zabeležili 12 tovrstnih primerov, leto pozneje 35, leta 2023 pa že 54. Leta 2024 jih je bilo 38, lani pa 47. Še bolj zgovorni so podatki o kaznovanju storilcev. Po podatkih hrvaškega pravosodnega ministrstva so v 41 primerih izrekli pogojno obsodbo, v samo dveh primerih nepogojno zaporno kazen, štirim storilcem pa so kazen nadomestili z delom v splošno korist. Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da se to kaznivo dejanje na Hrvaškem ne preganja po uradni dolžnosti, kar prav tako vpliva na majhno število prijav.

Intimne fotografije lahko postanejo orožje

Posebno nevarnost predstavlja dejstvo, da intimni posnetki pogosto nastanejo prostovoljno, v času, ko si partnerja zaupata. Šele po razhodu jih eden od njiju brez dovoljenja posreduje drugim ali javno objavi. Pri tem ni nujno, da so posnetki pristni. Storilci lahko uporabijo tudi fotomontaže, na katerih je prepoznavna resnična oseba, čeprav prikazani prizor ni resničen.

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