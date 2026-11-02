Grozljiva nesreča: letalo strmoglavilo na naselje, umrlo vseh devet ljudi na krovu (VIDEO in FOTO)

V nesreči manjšega zasebnega letala nad West Palm Beachom na Floridi je v nedeljo umrlo vseh devet ljudi na krovu, poročajo ameriški mediji. Letalo learjet 60 na poti iz Teksasa na Bahame je strmoglavilo na naselje Greenacres v West Palm Beachu, poroča televizija ABC. Letalo je od padcu na tla eksplodiralo in zagorelo, na srečo pa ogenj ni zajel nobene od bližnjih hiš, je sporočil ameriški minister za promet Sean Duffy.

Nesreča se je zgodila okoli 19. ure po srednjeevropskem času, floridski guverner Ron DeSantis je dejal, da ni poročil o poškodovanih ali mrtvih na tleh. »Šlo je za katastrofalno letalsko nesrečo. Videti je bilo kot raketa, ki pada z neba, in ob cesti je nastal velik krater,« je povedal na kraju nesreče. Duffy je na omrežju X označil nesrečo za grozljivo tragedijo, preiskavo vodita Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB).

FOTO: Aki Kuusisto Aki Kuusisto Via Reuters

FOTO: Aki Kuusisto Aki Kuusisto Via Reuters

To so bile pilotkine zadnje besede:»Trčili bomo ob tla!«

Pilotka poročala o zaledenitvi letala

Po podatkih kontrole zračnega prometa je pilotka z višine okrog 10.700 metrov začela poročati o turbulenci in zaledenitvi trupa letala ter zaprosila za dovoljenje za dvig na okrog 11.300 metrov.

Nato je poročala o padavinah in kmalu zatem je letalo začelo strmo izgubljati višino. Sprva je padalo s hitrostjo približno 3000 metrov, v zadnji fazi pa celo okoli 9100 metrov na minuto. »Trčili bomo ob tla,« so bile njene zadnje besede.

FOTO: Giorgio Viera Reuters

FOTO: Giorgio Viera Reuters

Po nesreči evakuirali okoli 600 ljudi

V West Palm Beachu so po nesreči iz bližnjega naselja mobilnih hiš evakuirali okrog 600 ljudi, cesto ob kraju nesreče pa so zaprli. Območje je v nedeljo zajelo močno deževje. Nacionalna vremenska služba je zaradi pričakovanih obilnih padavin izdala opozorilo pred poplavami, ki velja do danes popoldne.

FOTO: Giorgio Viera Reuters

FOTO: Giorgio Viera Reuters