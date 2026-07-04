Grozljiva nesreča med ribolovom: 13-letnika ugriznil skoraj dvometrski morski pes

Dogodek se je zgodil v bližini otoka Ossabaw v ZDA, približno 30 kilometrov južno od Savannaha. Skupina je med ribolovom ujela morskega psa, dolgega med poldrugim in skoraj dvema metroma. Ko so ga poskušali sneti s trnka, je žival nenadoma planila proti dečku in ga močno ugriznila v desno stegno. Dogajanju je bila priča tudi čolnarka Terry Tatum, ki je povedala, da je že od daleč opazila, da je na plovilu nekaj hudo narobe.

Ko je čoln pristal ob pomolu, je dečkov oče obupano iskal pomoč. Tatumova je na plovilu našla tri prestrašene najstnike in hudo poškodovanega dečka. Iz svojega kompleta prve pomoči je takoj prinesla povoje in pomagala ustaviti krvavitev do prihoda reševalcev.

Posredovala tudi obalna straža

Na kraj dogodka so bili napoteni reševalci in ameriška obalna straža, ki je uskladila prevoz poškodovanega dečka do pristanišča Sunbury Crab Docks. Tam ga je prevzela ekipa nujne medicinske pomoči in ga odpeljala v bolnišnico. Njegovo trenutno zdravstveno stanje ni javno razkrito.

Čeprav so napadi morskih psov razmeroma redki, strokovnjaki opozarjajo, da so poškodbe lahko zelo resne predvsem takrat, ko ljudje poskušajo rokovati z ujetimi živalmi. V tem primeru ni šlo za napad v morju med plavanjem, temveč za nesrečo med odstranjevanjem morskega psa s trnka, kar se zgodi še redkeje.