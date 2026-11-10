Grozljiva nesreča na avtocesti, v verižnem trčenju več kot 70 vozil umrlo najmanj 10 ljudi (VIDEO in FOTO)

V hudih verižnih trčenjih na bolgarski avtocesti Trakija je v torek zjutraj umrlo najmanj 10 ljudi, 48 pa jih je bilo poškodovanih. Nesreča se je zgodila na območju Jambola, med priključkoma Zimnica in Kabile. Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta v obeh smereh. Po besedah vodje uprave slivenske regije Mihaila Kašerova je bilo v trčenja vpletenih več kot 70 osebnih in tovornih vozil. Vzrok nesreče je bila gosta megla, zaradi katere je bila vidljivost na tem odseku močno zmanjšana.

Vodja jambolske regije Georgi Čalakov je za medije potrdil, da je umrlo več kot 10 ljudi. Na kraju poteka obsežna reševalna akcija, saj je veliko potnikov ostalo ujetih v zmečkanih vozilih. Med udeleženimi vozili so tudi cisterne, je sporočil glavni inšpektor Todor Mišinev iz policijske uprave v Jambolu. Zaradi popolnoma zamašenih prometnih pasov reševalci odstranjujejo tudi varovalne ograje, da bi sploh lahko dostopali do ponesrečencev.

FOTO: Georgi Manev/nova Tv Via Reuters

FOTO: Ivan Yanev/Bgnes News Agency/Afp

Eden od očividcev je opisal grozljive prizore, ki so se odvijali v gosti megli, v kateri vidljivost ni presegala 50 metrov. »Megla je bila zelo gosta. Tik pred katastrofo je vse postalo črno. Izstopil sem iz avtomobila in šel naprej. Razbil sem okno goreče kabine in iz nje potegnil moškega. Nato sem zaslišal, kako so se v drugem pasu začeli zaletavati avtomobili. Zaradi megle vidljivost ni bila večja od 50 metrov,« je priča povedala za Nova.bg.

Druga priča, Todor, je opisal, kako so morali reševalci rezati pločevino, da so lahko prišli do ujetih ljudi. Na kraj je prihajalo vse več gasilskih in reševalnih vozil. Ob cesti je na travi videl zgorel avtomobil in prevrnjen tovornjak. Nekateri vozniki iz nasprotne smeri so medtem upočasnjevali promet, da bi preprečili še večjo tragedijo.

FOTO: Ivan Yanev/Bgnes News Agency/Afp

FOTO: Nova Tv Via Reuters

Na pomoč priskočila celotna država, v zraku tudi vojaška letala

Bolgarski državni vrh se je nemudoma odzval in aktiviral krizni štab. Odpovedali so vse javne obveznosti in sejo vlade. Podpredsednik vlade Aleksandar Pulev je pojasnil, kako obsežna je intervencija na terenu. »Država je že od jutra mobilizirala vse svoje zmogljivosti, da bi pomagala ljudem, ki so obtičali na avtocesti Trakija. Vse, kar ima krila, je v zraku, vse, kar ima kolesa, pa na cesti. Odpovedali smo vse javne nastope, seja ministrskega sveta pa ne bo potekala. Vzpostavili smo krizni štab,« je izjavil Pulev.

FOTO: Nova Tv Via Reuters

FOTO: Nova Tv Via Reuters

Vlada je v Burgas poslala vladno letalo in dve vojaški transportni letali Spartan, da bi lahko najhuje poškodovane čim prej prepeljali v bolnišnice v Sofiji. Na pomoč je priskočilo tudi več kot 20 pripadnikov 42. mehaniziranega bataljona iz Jambola, združenje za pomoč na cestah pa je na obeh straneh zaprtega območja zagotovilo več kot 50 ekip.

Bolnišnice polne huje poškodovanih

V bolnišnico v Jambolu so pripeljali 11 poškodovanih, večinoma v izjemno hudem stanju. Utrpeli so več hudih poškodb hkrati in zlome okončin. Namestnik direktorja bolnišnice, dr. Valentin Vălčev, je opozoril, da ustanova nima nevrokirurškega oddelka, zato bodo morali bolnike s tovrstnimi poškodbami prepeljati v druge zdravstvene centre. Na kraj nesreče so se odpravili visoki predstavniki policije in ministrica za zdravje Katja Ivkova. Zaradi tragedije so odpovedali tudi načrtovane obiske drugih ministrov v Jambolu.

Avtocesta Trakija bo po napovedih večji del dneva zaprta v obeh smereh. Policija in cestne službe so za vsa vozila uredile obvoze po lokalnih cestah, poroča Dnevnik.hr.