  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KERALA

Grozljiva nesreča sredi noči: umrlo vseh osem mladih, avto se je dobesedno zabil pod tovornjak (VIDEO)

Grozljiva prometna nesreča je v noči na soboto pretresla indijsko zvezno državo Kerala. V njej je umrlo osem mladih ljudi, med njimi sedem študentov.
Simbolična slika FOTO: Ivan-balvan Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Ivan-balvan Getty Images/istockphoto
G. P.
 5. 9. 2026 | 21:11
3:54
A+A-

Nesreča se je zgodila okoli 23.40 v petek zvečer v kraju Panambikkunnu v Kaipamangalam v okrožju Thrissur. Mladi so se s svojim avtomobilom peljali iz smeri Guruvayur proti Kodungallurju, ko je prišlo do silovitega trčenja. Po doslej znanih podatkih je avtomobil trčil v zadnji del tovornega vozila z registracijo iz zvezne države Maharashtra, ki je bilo ustavljeno oziroma parkirano na cesti.

Šlo je za odsek glavne ceste NH-66, kjer trenutno potekajo gradbena dela. Promet je bil zaradi del preusmerjen, na območju pa so bile postavljene zapore. Po podatkih iz policijske prijave naj bi bil tovornjak parkiran na desni strani ceste v bližini območja, kjer je bil promet preusmerjen. Policija za zdaj preverja vse okoliščine nesreče. Med drugim ugotavljajo, kako je bil tovornjak parkiran, kakšna je bila ureditev zapore in ali je bila preusmeritev dovolj jasno označena. Preiskujejo tudi hitrost avtomobila. Po prvih informacijah naj bi vozilo pripeljalo z veliko hitrostjo, voznik pa naj ne bi pravočasno opazil preusmeritve.

Avto je bil popolnoma uničen

Trčenje je bilo tako silovito, da je bil avtomobil popolnoma zmečkan. Osem ljudi je ostalo ujetih v razbitinah, zato so morali posredovati gasilci in reševalci. Na kraj nesreče so prihiteli policisti, gasilci in reševalne ekipe, pri reševanju pa so morali vozilo razrezati, da so lahko iz njega izvlekli ponesrečence. Šest ljudi je bilo mrtvih že na kraju, dva pa sta umrla po tem, ko so ju odpeljali proti bolnišnici. Trupla vseh osmih so nato prepeljali v mrtvašnico bolnišnice oziroma na Thrissur Medical College.

Žrtve so bile povezane s PSNA College of Engineering and Technology v Dindigulu v Tamil Naduju. Po trenutno dostopnih podatkih so bili med osmimi žrtvami študenti strojništva in gradbeništva oziroma njihovi prijatelji, eden od umrlih pa je bil tudi voznik avtomobila. Stari so bili okoli 20 let. Po navedbah indijskih medijev naj bi se mladi v Keralo odpravili na izlet oziroma počitnice. Nekateri podatki izhajajo iz informacij njihovega kolegija. Po teh naj bi bil med njimi le eden nastanjen v študentskem domu. Ta je za odhod iz doma pridobil dovoljenje staršev in uprave, preostalih sedem pa je živelo v zasebnih nastanitvah. Po dosedanjih informacijah naj bi bil avtomobil najet za nekajdnevni izlet.

Signalizacija na odseku ceste ni bila dovolj jasna

Posebej zaskrbljujoče so tudi informacije o razmerah na odseku, kjer se je nesreča zgodila. Na območju naj bi bili ob cesti parkirani trije tovornjaki, v enega od njih je avtomobil tudi trčil. Lokalni prebivalci opozarjajo, da naj bi šlo za območje, kjer so zaradi gradnje novega dela avtoceste promet preusmerjali, vendar vozniki niso imeli dovolj jasnih opozoril oziroma ustrezne signalizacije. Po nesreči naj bi na območju postavili dodatne betonske zapore oziroma bariere. Domačini so ob tem izrazili ogorčenje in opozorili, da bi bila tragedija morda preprečena, če bi bile zapore in opozorila postavljeni že prej.

Policija naj bi iskala tudi voznika tovornjaka, saj naj bi po nesreči pobegnil s kraja. Ključno vprašanje preiskave je, ali je bil tovornjak na cesti parkiran nezakonito oziroma na način, ki je predstavljal nevarnost za druge udeležence v prometu. Hkrati policija preverja tudi ravnanje voznika osebnega avtomobila, predvsem njegovo hitrost in razlog, zakaj ni pravočasno zaznal preusmeritve.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tovornjakprometna nesrečasmrtne žrtveKerala
ZADNJE NOVICE
21:52
Šport  |  Športni trači
ŠPORTNO AKTIVEN

Janković delal sklece in trebušnjake, igral pa tudi igro, ki je marsikdo ne pozna (VIDEO)

To igro je Janković igral z voditeljem Klemnom Bučanom.
5. 9. 2026 | 21:52
21:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KERALA

Grozljiva nesreča sredi noči: umrlo vseh osem mladih, avto se je dobesedno zabil pod tovornjak (VIDEO)

Grozljiva prometna nesreča je v noči na soboto pretresla indijsko zvezno državo Kerala. V njej je umrlo osem mladih ljudi, med njimi sedem študentov.
5. 9. 2026 | 21:11
21:00
Bulvar  |  Suzy
PRAV POSEBNO DRUŽENJE

Dan zame z Zvezdano in Katarino: ko ženske ustvarijo prostor zase (Suzy)

Predavateljica in učiteljica univerzalnih zakonov, portalov ter kundalini joge Katarina Marinč je skupaj z Zvezdano Mlakar pripravila prav poseben dogodek.
5. 9. 2026 | 21:00
20:33
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Za mesto ljubljanskega župana se utegne potegovati še en znan politik

Demokrati so imeli danes srečanje članov stranke. Član Demokratov je tudi Senko Pličanič, ki utegne sodelovati v tekmi za župana.
5. 9. 2026 | 20:33
20:18
Novice  |  Slovenija
ZGRMELA V GLOBINO

Po tragični smrti 26-letnega Tima vendarle ukrep: zdaj je ograja precej spremenjena (FOTO)

Pred dobrima dvema tednoma je bil ta kraj prizorišče tragedije, ki je pretresla Britof, Kranj in širšo okolico.
5. 9. 2026 | 20:18
19:43
Novice  |  Slovenija
ŠTIRIKRATNO

Kaj se dogaja? V samo 24 urah kar 191 prometnih nesreč, številka močno izstopa iz letnega povprečja

Slovenske ceste so bile v zadnjih 24 urah ponovno prizorišče številnih prometnih nesreč. Podatek, ki ga je danes objavila policija, še posebej izstopa: v samo enem dnevu so policisti obravnavali kar 191 prometnih nesreč.
5. 9. 2026 | 19:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki