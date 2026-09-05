Grozljiva nesreča sredi noči: umrlo vseh osem mladih, avto se je dobesedno zabil pod tovornjak (VIDEO)

Nesreča se je zgodila okoli 23.40 v petek zvečer v kraju Panambikkunnu v Kaipamangalam v okrožju Thrissur. Mladi so se s svojim avtomobilom peljali iz smeri Guruvayur proti Kodungallurju, ko je prišlo do silovitega trčenja. Po doslej znanih podatkih je avtomobil trčil v zadnji del tovornega vozila z registracijo iz zvezne države Maharashtra, ki je bilo ustavljeno oziroma parkirano na cesti.

Šlo je za odsek glavne ceste NH-66, kjer trenutno potekajo gradbena dela. Promet je bil zaradi del preusmerjen, na območju pa so bile postavljene zapore. Po podatkih iz policijske prijave naj bi bil tovornjak parkiran na desni strani ceste v bližini območja, kjer je bil promet preusmerjen. Policija za zdaj preverja vse okoliščine nesreče. Med drugim ugotavljajo, kako je bil tovornjak parkiran, kakšna je bila ureditev zapore in ali je bila preusmeritev dovolj jasno označena. Preiskujejo tudi hitrost avtomobila. Po prvih informacijah naj bi vozilo pripeljalo z veliko hitrostjo, voznik pa naj ne bi pravočasno opazil preusmeritve.

Avto je bil popolnoma uničen

Trčenje je bilo tako silovito, da je bil avtomobil popolnoma zmečkan. Osem ljudi je ostalo ujetih v razbitinah, zato so morali posredovati gasilci in reševalci. Na kraj nesreče so prihiteli policisti, gasilci in reševalne ekipe, pri reševanju pa so morali vozilo razrezati, da so lahko iz njega izvlekli ponesrečence. Šest ljudi je bilo mrtvih že na kraju, dva pa sta umrla po tem, ko so ju odpeljali proti bolnišnici. Trupla vseh osmih so nato prepeljali v mrtvašnico bolnišnice oziroma na Thrissur Medical College.

Žrtve so bile povezane s PSNA College of Engineering and Technology v Dindigulu v Tamil Naduju. Po trenutno dostopnih podatkih so bili med osmimi žrtvami študenti strojništva in gradbeništva oziroma njihovi prijatelji, eden od umrlih pa je bil tudi voznik avtomobila. Stari so bili okoli 20 let. Po navedbah indijskih medijev naj bi se mladi v Keralo odpravili na izlet oziroma počitnice. Nekateri podatki izhajajo iz informacij njihovega kolegija. Po teh naj bi bil med njimi le eden nastanjen v študentskem domu. Ta je za odhod iz doma pridobil dovoljenje staršev in uprave, preostalih sedem pa je živelo v zasebnih nastanitvah. Po dosedanjih informacijah naj bi bil avtomobil najet za nekajdnevni izlet.

Signalizacija na odseku ceste ni bila dovolj jasna

Posebej zaskrbljujoče so tudi informacije o razmerah na odseku, kjer se je nesreča zgodila. Na območju naj bi bili ob cesti parkirani trije tovornjaki, v enega od njih je avtomobil tudi trčil. Lokalni prebivalci opozarjajo, da naj bi šlo za območje, kjer so zaradi gradnje novega dela avtoceste promet preusmerjali, vendar vozniki niso imeli dovolj jasnih opozoril oziroma ustrezne signalizacije. Po nesreči naj bi na območju postavili dodatne betonske zapore oziroma bariere. Domačini so ob tem izrazili ogorčenje in opozorili, da bi bila tragedija morda preprečena, če bi bile zapore in opozorila postavljeni že prej.

Policija naj bi iskala tudi voznika tovornjaka, saj naj bi po nesreči pobegnil s kraja. Ključno vprašanje preiskave je, ali je bil tovornjak na cesti parkiran nezakonito oziroma na način, ki je predstavljal nevarnost za druge udeležence v prometu. Hkrati policija preverja tudi ravnanje voznika osebnega avtomobila, predvsem njegovo hitrost in razlog, zakaj ni pravočasno zaznal preusmeritve.