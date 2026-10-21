Grozljiva nesreča v bazenu v Istri: filter ujel deklico za lase, ni mogla priplavati na površje, morali so jo oživljati

V turističnem objektu v Rabcu v hrvaški Istri se je v torek zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodovala mladoletna nemška državljanka. Med plavanjem v notranjem bazenu ji je filter posesal lase, zaradi česar ni mogla priplavati na površje. Deklico so morali oživljati, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki.

Labinski policisti so obvestilo o nesreči prejeli v torek, 20. oktobra, nekaj po 10. uri. Po doslej znanih podatkih je mladoletnica plavala v notranjem bazenu turističnega objekta, nato pa se potopila in približala stenskemu filtru, ki je bil nameščen na globini približno enega metra.

Filter ji je posesal lase in jo zadržal pod vodo, zato ni mogla priplavati na površje. Pod vodo je ostala nekaj časa.

Na pomoč sta ji priskočila družinski član in hotelska gostja

Ko so opazili, kaj se dogaja, sta ji na pomoč priskočila eden od njenih družinskih članov in hotelska gostja. Deklico sta oživljala do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.

Po nesreči so jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico na Reki.

Hrvaška policija še naprej ugotavlja vse okoliščine nesreče. Podrobnosti o zdravstvenem stanju deklice za zdaj niso znane.