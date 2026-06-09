Grozljiva nesreča v gozdu! Poskušal se je rešiti pred traktorjem, ki je drvel po klancu navzdol

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V hudi nesreči, ki se je zjutraj zgodila v Donjem Koncovčaku v bližini Čakovca, je umrl 78-letni moški, so navedli hrvaški mediji.
Po prvih informacijah policije je starejši moški s traktorjem znamke »Tomo Vinković« in prikolico prevažal drva skozi gozd. V nekem trenutku na klancu navzdol vozila ni uspel ustaviti.
Poskušal je skočiti s traktorja, a je pri tem padel in traktor ga je stisnil. Na žalost je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija opravlja ogled, s katerim bodo ugotovljene vse okoliščine te tragedije.
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