Grozljiva nesreča v gozdu! Poskušal se je rešiti pred traktorjem, ki je drvel po klancu navzdol

V hudi nesreči, ki se je zjutraj zgodila v Donjem Koncovčaku v bližini Čakovca, je umrl 78-letni moški, so navedli hrvaški mediji.

Po prvih informacijah policije je starejši moški s traktorjem znamke »Tomo Vinković« in prikolico prevažal drva skozi gozd. V nekem trenutku na klancu navzdol vozila ni uspel ustaviti.

Umrl na kraju

Poskušal je skočiti s traktorja, a je pri tem padel in traktor ga je stisnil. Na žalost je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija opravlja ogled, s katerim bodo ugotovljene vse okoliščine te tragedije.