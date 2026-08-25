Grozljiva nesreča v ponedeljek okoli 19. ure: zapeljal na pločnik in ubil petletno deklico (VIDEO)

Pripadniki srbskega ministrstva za notranje zadeve so v Kraljevu aretirali 26-letnega domačina J. A. zaradi suma povzročitve hude prometne nesreče, v kateri je umrla petletna deklica, več članov njene družine pa je bilo ranjenih, piše Dnevnik.hr. Nesreča se je zgodila v ponedeljek okoli 19. ure, po navedbah policije pa je osumljenec vozil avto znamke Seat in med prehitevanjem trčil v nasproti vozeči Volkswagen, ki ga je vozil 18-letnik iz Kraljeva. Po trčenju je Seat zapeljal čez prehod za pešce in kolesarje, trčil v drevo in nato v pešce, ki so se ob nepravem času znašli tam.

Pri tem je bila hudo ranjena petletna deklica, ki so jo zaradi izjemne resnosti poškodb odpeljali na Univerzitetno otroško kliniko Tiršova v Beogradu, kjer pa je kljub prizadevanjem zdravnikov, da bi jo rešili, umrla. Njena 32-letna mama in eno leto stara sestra, ki je bila v času nesreče v vozičku, sta bili prav tako hudo poškodovani. Tudi enoletno deklico so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Beograd, 35-letni oče je utrpel lažje poškodbe, prav tako 33-letni sopotnik v Seatu.