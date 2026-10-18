Grozljiva nesreča v zabaviščnem parku: pred očmi svojcev padel z vlaka smrti in umrl

Tragična nesreča v zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi Georgii, v kateri je po padcu s 60 metrov visokega vlaka smrti z nazivom Goliath umrl 42-letni učitelj Hassan Kariem, je odprla vrsto pravnih vprašanj. Kljub temu da je moški pred očmi svoje družine padel z naprave, strokovnjaki opozarjajo, da upravitelj parka morda ne bo nosil odškodninske odgovornosti. Do nesreče je prišlo, ko se je Kariem na vlaku smrti peljal s sinom, medtem ko sta ga žena in hči čakali pod napravo. Med vožnjo ga je vrglo iz sedeža, pri čemer je večkrat zadel ob kompozicijo in poškodoval druge potnike, nato pa padel na streho bližnjega objekta.

Preiskovalci zdaj preučujejo načrtovanje, vzdrževanje in delovanje naprave, da bi ugotovili vzrok nesreče. Odvetnik Daniel Adamson, strokovnjak za odškodninsko pravo v zabaviščnih parkih, pa poudarja, da bo ključnega pomena vprašanje, ali bi v parku težavo lahko predvideli: »Glavno vprašanje je, ali je šlo za nesrečo, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, ter ali so v parku vedeli za morebitne okvare. Preveriti bo treba dnevnike vzdrževanja in predhodne pritožbe glede varnosti.«

Če bo zabaviščni park dokazal, da je v celoti spoštoval vse lokalne predpise in standarde, po zakonodaji zvezne države Georgia morda ne bo odgovoren za smrt. FOTO: Elijah Nouvelage Getty Images Via Afp

Če bo zabaviščni park dokazal, da je v celoti spoštoval vse lokalne predpise in standarde, po zakonodaji zvezne države Georgia morda ne bo odgovoren za smrt. Sodna praksa namreč od upraviteljev zabaviščnih parkov zahteva le izpolnjevanje obveznosti »običajne skrbnosti«, medtem ko morajo potniki do določene mere prevzeti tveganja, povezana z vožnjo. »Ko se nekdo usede na vlak smrti, sprejme vzhičenje ob vožnji, ne pa tudi tveganja, da ga bo vrglo iz sedeža,« poudarja Adamson in dodaja, da bo treba natančno presoditi okoliščine primera.

Preživel vse, razen vlaka smrti »Hassan Jihad Ibn Kariem, moški, ki ga je vrglo z vlaka smrti v zabaviščnem parku Six Flags v Georgii, je le nekaj tednov pred tem preživel požar v avtomobilu,« je medtem zakrožilo po omrežju X. »S hčerko je preživel požar v avtomobilu. Dvakrat je premagal raka. Preživel je težak boj s covidom-19. Umrl pa je, ko ga je vrglo z vlaka smrti v parku Six Flags. Na vlaku smrti se je peljal s sinom, medtem ko sta ga žena in hči spremljali od spodaj, ko ga je nenadoma vrglo z naprave,« pišejo uporabniki spleta.

Po nesreči so v družbi Six Flags preventivno začasno zaprli več podobnih vlakov smrti v svojih parkih po Združenih državah Amerike in Kanadi. Tragični dogodek je zadnji v nizu varnostnih zapletov v ameriških zabaviščnih parkih, saj so pri družbi Six Flags pred kratkim »upokojili« še eno izmed svojih znanih naprav zaradi tožb glede poškodb možganov potnikov.