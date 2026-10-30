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V NEMČIJI

Grozljiva nesreča: voznica avtobusa z okoli 20 otroki zjutraj trčila v stanovanjsko stavbo (VIDEO)

Po prvih informacijah je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljala naravnost čez krožišče, nato pa z avtobusom treščila v zid stanovanjske stavbe.
Po prvih informacijah je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljala naravnost čez krožišče, nato pa z avtobusom treščila v zid stanovanjske stavbe. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Po prvih informacijah je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljala naravnost čez krožišče, nato pa z avtobusom treščila v zid stanovanjske stavbe. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 30. 10. 2026 | 11:29
 30. 10. 2026 | 11:35
1:36
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V nemškem mestu Bad Oldesloe se je v petek zjutraj zgodila huda prometna nesreča. Avtobus, na katerem je bilo približno 20 otrok, je zapeljal čez krožišče in silovito trčil v stanovanjsko stavbo. Poškodovanih je več ljudi, med njimi tudi voznica.

Nesreča se je zgodila okoli 7.20 v mestu Bad Oldesloe v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein. Po prvih informacijah je voznica avtobusa iz za zdaj še neznanega razloga zapeljala naravnost čez krožišče, nato pa z avtobusom treščila v zid stanovanjske stavbe. Na avtobusu je bilo približno 20 otrok. Policija je potrdila, da je bilo poškodovanih več potnikov in voznica, natančno število poškodovanih ter teža njihovih poškodb pa za zdaj še nista znana.

Voznica ostala ukleščena

Po prvih informacijah naj bi voznica po trčenju ostala ukleščena v avtobusu, zato so jo morali reševati. Na kraj so prihiteli številni reševalci, gasilci in policisti, območje nesreče pa so zaprli. Trčenje je poškodovalo tudi stavbo. Na kraj so zato poklicali statika, ki preverja njeno stabilnost, za svojce otrok pa so uredili posebno zbirno točko. Kaj je povzročilo nesrečo, policisti še ugotavljajo.

 

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