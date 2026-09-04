Grozljiva nesreča vzela komaj 21-letno Amro: tri dni se je borila za življenje

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Zaradi posledic hude nesreče, ki se je v ponedeljek zgodila v Vitezu v BiH, je v sarajevski bolnišnici umrla 21-letna Amra Daut. Amro so po nesreči prepeljali v Novo Bile, nato pa v Sarajevo, vendar kljub prizadevanjem zdravnikov ni preživela.
Po informacijah Avaza je do nesreče prišlo v ponedeljek v Poslovnem centru 96, ko sta čelno trčila štirikolesnik in avtomobil. Policija je opravila ogled kraja nesreče, ki je trajal vse do jutranjih ur, okoliščine nesreče pa še ugotavljajo.
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