Grozljiva prevara: lažni zdravniki starejše spravili v paniko in jim pobrali ves denar in nakit

Hrvaški mediji poročajo, da so v vseh treh primerih prevaranti delovali na podoben način. Prevara se začne s telefonskim klicem, v katerem se goljuf predstavi kot zdravnik in pove, da bližnji družinski član nujno potrebuje operacijo. »Halo, jaz sem zdravnik. Vaša hči je poškodovana in nujno potrebuje denar za operacijo,« je prevarant 31. januarja popoldne povedal 64-letniku z območja Zadra. Zaskrbljena žrtev je lažni zgodbi verjela. Klicatelj mu je povedal, da bo na njegov domači naslov prišel moški, ki mu mora izročiti denar. Oškodovanec je to storil in neznanemu moškemu izročil več tisoč evrov, preden je ugotovil, da so ga ogoljufali. Nato je vse prijavil policiji, ki izvaja kriminalistično preiskavo.

Drugi, skoraj identičen primer prevare je isti dan prijavila osiješka policija. Tokrat je bila žrtev 85-letna ženska. Tudi njo je po telefonu poklical neznani moški in se predstavil kot zdravnik. Tako kot v prvem primeru ji je povedal, da je njena hči poškodovana, in zahteval zlatnino, da bi jo lahko operiral. Ženska je zbrala svoj zlati nakit v vrednosti okoli 5.000 evrov in ga izročila neznanemu moškemu, ki ga policija še vedno išče.

Medtem ko osiješki in zadrski policisti še vedno iščejo neznane storilce, so bjelovarski policisti v sodelovanju z zagrebškimi identificirali osumljenca in zaključili kriminalistično preiskavo zaradi prevare 75-letnice iz okolice Bjelovarja. Gre za 39-letno žensko in 43-letnega moškega, oba državljana Ukrajine. Policija sumi, da je v soboto, 24. januarja, med 10. in 12. uro 43-letnik poklical žrtev na njen stacionarni telefon. Lažno se je predstavil kot zdravnik zdravstvene ustanove v sosednjem mestu ter jo prepričal, da je član njene ožje družine doživel hudo nesrečo in da morajo za nujno zdravljenje zbrati 97.000 evrov. Ženska je bila zavedena in ni podvomila o resničnosti njegovih navedb, zato je pristala, da izroči ves denar, ki ga je imela pri sebi — približno 36.000 evrov. Po njegovih navodilih je denar predala ženski, ki jo je čakala pred hišo. Kasneje so ugotovili, da je šlo za 39-letno Ukrajinko, ki se je s taksijem pripeljala na naslov, prevzela denar in ga nato v Zagrebu izročila 43-letniku. Ko je oškodovanki uspelo stopiti v stik s članom družine, je ugotovila, da so jo ogoljufali, in vse prijavila policiji.

Identifikacija in aretacija osumljencev

»Kriminalistično preiskavo tega kaznivega dejanja smo izvedli izjemno kakovostno, ob hitrem in učinkovitem ukrepanju policistov Policijske postaje Bjelovar in Policijske uprave Zagreb, kar je pripeljalo do pravočasne identifikacije in aretacije osumljencev. Oba osumljenca smo v zakonskem roku predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave skupaj s kazensko ovadbo na Občinsko državno tožilstvo v Bjelovarju,« je sporočila zagrebška policija.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili tudi, da se je osumljena po prejetih navodilih v preteklih dneh nahajala na območjih Siska, Virovitice in Crikvenice, kjer kaznivih dejanj ni storila. Vendar jih je poskušala izvesti, kar potrjujejo prijave občanov, ki jih je policija prejela zaradi poskusov telefonskih prevar. Policija je že prej opozorila na porast prevar, v katerih se storilci lažno predstavljajo kot zdravniki ali zdravstveni delavci ter žrtvam — najpogosteje starejšim — lažno prikazujejo izredne družinske situacije, da bi jih prisilili v hitro izročitev denarja. Pogosto je v času lažnega klica v bližini doma potencialne žrtve še drugi prevarant ali prevarantka, pripravljena prevzeti denar, zato hrvaška policija ponovno poziva k večji previdnosti. Občanom svetujejo, naj bodo sumničavi pri klicih, kjer nekdo zahteva nujno izročitev denarja, naj ne sledijo navodilom neznanih klicateljev, naj poskušajo neposredno kontaktirati z družinskimi člani in naj o vsakem sumljivem klicu takoj obvestijo policijo, poroča 24sata.hr.

Preberite še: