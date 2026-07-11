Grozljiva prometna nesreča vzela življenje policistu, od avta ni ostalo ničesar (FOTO)

Na cesti med hrvaškima mestoma Požega in Pakrac se je v noči na soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 53-letni policist Mario Pjerabon, dolgoletni kriminalist in nekdanji načelnik policijske postaje v Pakracu. Po poročanju hrvaških medijev se je vračal domov po končanem delu.

Po doslej znanih informacijah je osebni avtomobil zapeljal s ceste in silovito trčil v betonski dovoz. Vozilo je bilo po trku skoraj povsem uničeno, fotografije s kraja nesreče pa razkrivajo razsežnost silovitega trčenja. Po neuradnih informacijah naj bi nesreči botrovala utrujenost. Domnevajo, da je voznik za volanom zaspal, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s cestišča, uradni vzrok pa bo pokazala policijska preiskava.

Na kraj nesreče so poleg policistov in reševalcev prihiteli tudi gasilci, ki so objavili fotografije povsem zveriženega avtomobila. Preiskava okoliščin tragične nesreče še poteka.