Grozljiva prometna nesreča terjala dve življenji: umrla 39-letna voznica in 40-letni sopotnik

Hrvaško je v sredo zvečer pretresla huda prometna nesreča v bližini Obrovca, v kateri sta življenje izgubili dve osebi, dve pa sta bili poškodovani. Do trčenja je prišlo na križišču državnih cest D-54 in D-547 v bližini nekdanje tovarne glinice, so sporočili iz Policijske uprave Zadar, poroča hrvaški portal Danas.

Po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev je 39-letna hrvaška državljanka z osebnim avtomobilom zagrebških registrskih oznak vozila po cesti D-547 iz smeri Obrovca proti kraju Zaton Obrovački. Ob prihodu v križišče je trčila v osebni avtomobil s švicarskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozila 52-letna hrvaška državljanka, ki je pripeljala po državni cesti D-54.

Posledice silovitega trčenja so bile usodne. Na kraju nesreče sta umrla 39-letna voznica in njen 40-letni sopotnik, oba hrvaška državljana. V drugem vozilu sta bili poškodovani 52-letna voznica in mladoletna švicarska državljanka, ki je bila z njo v avtomobilu. Reševalci so ju prepeljali v Splošno bolnišnico Zadar, kjer sta ostali na zdravljenju. Policija za zdaj še ni sporočila, kako hude so njune poškodbe. Ogled kraja nesreče je potekal pod nadzorom pristojnega državnega tožilstva. Policija nadaljuje preiskavo, s katero želi ugotoviti natančen vzrok prometne nesreče in vse okoliščine, ki so pripeljale do usodnega trčenja.