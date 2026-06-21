Grozljiva prometna nesreča: umrli dve ženski in moški, poškodovan tudi otrok

Območje Prijakovcev pri Banjaluki je v soboto pretresla huda prometna nesreča, ki je zahtevala tri življenja. Po doslej znanih informacijah sta umrli dve ženski in moški, identiteta smrtnih žrtev pa uradno še ni bila potrjena. Nesreča se je zgodila na magistralni cesti med Banjaluko in Prijedorjem. Služba nujne medicinske pomoči je obvestilo o prometni nesreči prejela ob 14.39, nato pa na kraj dogodka nemudoma napotila reševalno ekipo s sanitarnim vozilom.

Zaradi resnosti razmer je policist, ki je bil na kraju nesreče, zaprosil za dodatno pomoč, zato so na prizorišče poslali še drugo ekipo nujne medicinske pomoči. Ko so reševalci prispeli na kraj tragedije, so naleteli na pretresljiv prizor. Tri osebe niso več kazale znakov življenja, zato jim kljub hitremu posredovanju ni bilo več mogoče pomagati. V nesreči so bile poškodovane še tri osebe – moški, ženska in osemletni otrok. Reševalci so jim na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so jih s sanitarnimi vozili prepeljali v Urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Republike Srbske.

Pri intervenciji so poleg ekip nujne medicinske pomoči sodelovali tudi policisti in pripadniki gasilsko-reševalne službe, ki so pomagali pri zavarovanju kraja nesreče in reševanju ponesrečencev. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane. Preiskava nesreče še poteka.