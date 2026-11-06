Grozljiva smrt 26-letne Renate v hotelu: naslonila se je na okno, nato se je zgodilo nepredstavljivo (VIDEO)

Tragična nesreča v brazilskem hotelu je vzela življenje komaj 26-letne Renate Rebece Negrão Saldanha dos Santos. Mladenka se je naslonila na okensko konstrukcijo v sedmem nadstropju, ta pa je nenadoma popustila. Renata je omahnila v globino in zaradi hudih poškodb umrla. Pretresljivi dogodek so posnele nadzorne kamere.

Mladenka je bila v hotelu skupaj s fantom Leonardom Augustom Pintom Franço. V mesto sta pripotovala zaradi poker turnirja, v času nesreče pa naj bi bila pod vplivom alkohola. Po ugotovitvah policije sta se pred nesrečo sprehajala po hotelskem hodniku. Renata je sedla na okensko polico in se s hrbtom naslonila na aluminijasto konstrukcijo. Ta je nenadoma popustila, 26-letnica pa je padla iz sedmega nadstropja.

Padla je na nadstrešek pri vhodu v hotel. Reševalci so ji poskušali pomagati, vendar je zaradi hudih poškodb umrla.

Nadzorne kamere razkrile, kaj se je zgodilo

Celotno dogajanje so posnele hotelske nadzorne kamere. Posnetki prikazujejo Renatine zadnje trenutke pred nesrečo, pa tudi odziv njenega partnerja. Policisti so Leonarda po tragediji odpeljali na policijsko postajo, kjer je podal izjavo. Kmalu zatem so ga izpustili. Preiskovalci so na podlagi posnetkov izključili možnost, da bi jo fant potisnil ali fizično napadel. Kot je pojasnil preiskovalec George Marques, Leonardo v trenutku padca sploh ni stal neposredno ob njej. Policija zato primer obravnava kot nesrečo, čeprav preiskava še ni končana.

Preiskujejo, zakaj je okno popustilo

Preiskovalci zdaj poskušajo ugotoviti, zakaj se je okenska konstrukcija odtrgala. Strokovnjaki pregledujejo njeno stanje in preverjajo morebitne nepravilnosti. Iz hotela Rio Poty so po tragediji sporočili, da smrt mladenke globoko obžalujejo. Njenim svojcem so izrekli sožalje in zagotovili, da sodelujejo s pristojnimi organi.