TRAVMATIČNO ZA VSE VPLETENE

Grozljiva smrt! Moški se je v restavraciji slekel in glavo pomočil v fritezo

Policija primer vodi kot poskus samomora, identitete moškega pa iz spoštovanja do svojcev ne razkriva.
Simbolična fotografija. FOTO: Idildemir Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Idildemir Getty Images/istockphoto
N. P.
 6. 2. 2026 | 17:35
 6. 2. 2026 | 18:14
2:24
V restavraciji verige Olive Garden v ameriški zvezni državi Pensilvanija se je v petek, 30. januarja 2026, zgodila tragedija, po kateri je umrl zaposleni. Poročila navajajo, da se je slekel, nato pa glavo pomočil v fritezo. Policija primer vodi kot poskus samomora, identitete moškega pa iz spoštovanja do svojcev ne razkriva.

Po navedbah lokalnih služb za nujno pomoč naj bi se zaposleni v kuhinji slekel, nato pa si povzročil hude poškodbe. Sodelavci so mu poskušali pomagati in ga ustaviti, pri tem pa so se nekateri lažje poškodovali; med njimi tudi sodelavka, ki je utrpela opekline. Na kraj dogodka je odhitelo več ekip nujne pomoči, ena dodatna pa je bila napotena prav zaradi oskrbe poškodovane zaposlene. Policistka Lauren Lesher je po poročanju tujih medijev poudarila, da gre za »poskus samomora« in da podrobnosti ter osebnih podatkov ne bodo posredovali. Restavracija je po dogodku ostala zaprta več dni, vodstvo tamkajšnje enote pa komentarjev ni želelo dajati, pri čemer se je sklicevalo na varovanje zasebnosti. Iz zvočnih posnetkov komunikacije reševalcev, ki so zaokrožili v javnosti, je razvidno, da je bil prvi klic poln panike in kričanja, intervencija pa izjemno zahtevna. Kljub hitri pomoči je zaposleni pozneje v bolnišnici umrl.

Niste sami! Pomoč je blizu

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski:

  • Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.
  • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.
  • Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan.
  • Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

