Grozljiva smrt v gorah: izkušena planinka Antonia umrla po padcu z višine 12 metrov

Iz Romunije poročajo o grozljivi nesreči v gorah. Antonia Mihăilescu je umrla na kraju po tem, ko so ona in še trije plezalci padli približno 12 metrov po steni v gorovju Bucegi. Antonia je bila izkušena plezalka, ki je dosegla bazni tabor Mount Everesta in premagovala zahtevne smeri v Peruju.

Gorovje Bucegi, ki je približno dve uri vožnje severno od Bukarešte, privlači planince in plezalce iz vse Evrope, vendar tam vsako leto umre na desetine ljudi. V romunskih gorah vsako leto umre približno 100 ljudi.

36-letnica je bila 11. julija z vrvjo navezana s trojico moških, starih od 26 do 51 let, ter s kvalificiranim inštruktorjem. Okoli 15. ure se je skupina premikala po izpostavljenem delu poti, ko se je sidrišče, na katero so bili vsi pritrjeni, nenadoma porušilo. Antonia, ki je bila v navezi zadnja, se je spotaknila in sprožila verižno reakcijo, zaradi katere so tudi drugi treščili ob steno. Utrpela je hude poškodbe in je bila razglašena za mrtvo na kraju nesreče. Trije moški so bili huje poškodovani, vendar so preživeli.

V reševalni akciji so sodelovali štirje helikopterji pa tudi ekipe na terenu. Zahteven teren in vremenske razmere so akcijo močno otežili, Antonio pa so s stene reševalci odnesli kot zadnjo.

Tožilstvo je zdaj sprožilo kazensko preiskavo. Med drugim preverjajo, ali je prišlo do napak pri načinu, kako so plezalci namestili varovanje, ali pa je odpovedala oprema, piše The Sun.