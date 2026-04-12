Grozljiva tragedija! V stampedu na priljubljeni turistični atrakciji najmanj 30 mrtvih (VIDEO)

Na območju trdnjave Citadelle Laferriere, priljubljene turistične atrakcije na severu Haitija, je v soboto prišlo do stampeda, ki je zahteval najmanj 30 življenj.

Več deset ljudi je poškodovanih, neznano število jih pogrešajo

Haitijska vlada je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da se je incident zgodil med turističnim dogodkom, ki je na območje utrdbe iz 19. stoletja, uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine, privabil veliko število mladih.

Prišlo do prerivanja oziroma pretepa

Po navedbah lokalnih medijev so se obiskovalci gnetli pred edinim vhodom v znamenitost, nakar naj bi med tistimi, ki so jo poskušali zapustiti, in tistimi, ki so vanjo želeli vstopiti, prišlo do prerivanja oziroma pretepa.