Grozljiva tragedija med sprehodom: na kustosa botaničnega vrta padlo drevo in ga ubilo

V viharju Boelo, ki je Škotsko in sever Velike Britanije prizadel z vetrom do 135 km/h ter obsežnim deževjem, sta življenje izgubili najmanj dve osebi. Med njimi je 60-letni Richard Baines, kustos škotskega botaničnega vrta Logan, na katerega je med sprehodom blizu doma padlo drevo.

Direktor hortikulture v Kraljevem botaničnem vrtu v Edinburgu David Knott se je poklonil Bainesovemu delu ter izpostavil njegov neprecenljivi prispevek k razvoju botanike in trajnostnih projektov: »Pomnili ga bomo predvsem po njegovi strasti in navdušenju do rastlin ter razširitvi zbirke v Loganu, pa tudi po vodenju terenskih raziskav na Kitajskem, Kanarskih otokih in v Vietnamu.« Sožalje družinam obeh žrtev je izrekel tudi škotski premier John Swinney ter se zahvalil reševalnim službam za posredovanje.

Vihar je povzročil hude težave v oskrbi z elektriko, saj je brez nje ostalo več sto tisoč gospodinjstev. Zaradi škode in izpadov energije so morali zapreti več deset osnovnih in srednjih šol, na železniškem omrežju pa ostajajo opozorila pred zamudami in omejitvami hitrosti.