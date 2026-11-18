Na Hrvaškem je zjutraj odjeknila vest o hudi prometni nesreči, v kateri so življenje izgubile tri osebe, še dve pa sta bili poškodovani. Med smrtnimi žrtvami je tudi predsednik nogometnega kluba Topusko Miroslav Žugaj.

Huda prometna nesreča se je zgodila na državni cesti D1 v kraju Blagaj pri Slunju. Kot poroča Jutarnji list, naj bi bili po neuradnih informacijah portala GPMaljevac.com med pokojnimi Miroslav Žugaj ter še dve osebi z začetnicama J. B. in Ž. S. Vsi naj bi prihajali z območja Topuskega. Policija njihove identitete sicer še ni uradno potrdila.

Pokojni predsednik nogometnega kluba Topusko Miroslav Žugaj. FOTO: Fb Nk Topusko

Odšli so se poklonit žrtvam vojne, a na cilj niso nikoli prispeli

Še posebej pretresljivo je, kam so bili namenjeni pokojni. Po besedah načelnika občine Topusko Ivice Kuzmića so se odpravili proti Škabrnji, kjer so se želeli pokloniti žrtvam hrvaške osamosvojitvene vojne.

»Včeraj smo bili vsi skupaj in prižigali sveče. Rekli so mi, da še ne vedo, ali bodo odšli v Vukovar ali Škabrnjo. Odpravili so se proti Škabrnji in zgodila se je tragedija,« je Kuzmić povedal za 24sata.

Nogometni klub se je poslovil od svojega predsednika

Pokojni Miroslav Žugaj je bil predsednik nogometnega kluba Topusko. V klubu so se od njega že poslovili s čustvenim zapisom na družbenem omrežju Facebook.

»Z neizmerno žalostjo se poslavljamo od našega ljubljenega predsednika, prijatelja in človeka, ki je živel za NK Topusko, Miroslava Žugaja. Tvoj trud, energija in ljubezen so vtkani v vsak kotiček našega kluba. Pustil si neizbrisen pečat v naših srcih in zgodovini Topuskega.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI

Ob tem so družini in prijateljem izrekli iskreno sožalje ter zapis sklenili z besedami: »Počivaj v božjem miru, predsednik.«

Znano, kdo je povzročil tragedijo pri Slunju: prehiteval čez dvojno neprekinjeno črto

Hrvaška policija je ugotovila, da je hudo prometno nesrečo povzročil 52-letni voznik, ki je v ovinku čez dvojno neprekinjeno črto začel prehitevati tovornjak in trčil v avtomobil iz nasprotne smeri. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo. Nesreča se je zgodila ob 6.05, ko se je 52-letni hrvaški državljan z osebnim avtomobilom karlovških registrskih oznak peljal proti Karlovcu. V levem ovinku je kljub dvojni neprekinjeni črti začel prehitevati tovornjak, ki ga je vozil 30-letni državljan Bosne in Hercegovine. Pri tem je trčil v osebni avtomobil siških registrskih oznak, ki ga je iz nasprotne smeri vozil 56-letni hrvaški državljan. Silovit trk je avtomobil 56-letnika zavrtel, nato pa je vozilo trčilo še v drugi tovornjak, ki ga je proti Karlovcu vozil 66-letnik. Avtomobil je obstal na sredini vozišča. Vozilo 52-letnega povzročitelja je medtem nadaljevalo pot proti Karlovcu, trčilo v skalnato brežino ob cesti, se odbilo in zavrtelo ter nato udarilo še v sprednji del tovornjaka, ki ga je voznik pred tem poskušal prehiteti.