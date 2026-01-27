  • Delo d.o.o.
SMUČARSKA NESREČA

Grozljiva tragedija na smučišču: deček (14) umrl pred očmi očeta

Kljub hitri intervenciji in dolgotrajnemu oživljanju mu ni bilo pomoči.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo AI
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo AI
M. U.
 27. 1. 2026 | 10:53
 27. 1. 2026 | 11:20
1:18
A+A-

V smučarski nesreči v Avstriji je umrl 14-letni deček. Nesreča se je zgodila v ponedeljek dopoldne na smučišču Feuerkogel v Zgornji Avstriji, ko je smučal z očetom in zapeljal s proge in trčil v skalo, navaja Bild.

Kljub hitri intervenciji in dolgotrajnemu oživljanju umrl na progi

Ob silovitem udarcu je dečkova čelada počila, še vedno pa ni jasno, kako je izgubil nadzor nad smučmi. Zaposleni na žičnici, ki je bil v bližini, je takoj poklical reševalce. Kljub hitri intervenciji in dolgotrajnemu oživljanju je deček iz Češke umrl na progi. 

Potem ko je na ravnem delu proge zapeljal s proge, je padel še sedem metrov čez kamenje. »Težava je v tem, da zunaj urejenih prog trenutno ni snega, ki bi ublažil tako hud padec,« je povedal poveljnik gorske policije.

Ta dogodek nadaljuje črni niz nesreč na smučiščih. Pred kratkim sta na avstrijski in švicarski progi umrla dva smučarja. V povprečju v Avstriji sicer v smučarski sezoni umre okoli 28 smučarjev.

