Grozljiva tragedija na tekmi, moril Robert, ki se je predstavljal kot ženska: »Moj oče je streljal, bil je zelo bolan« (FOTO)

Policija je identificirala napadalca, ki je v ponedeljek popoldne med srednješolsko hokejsko tekmo v zvezni državi Rhode Island v ZDA ubil dve osebi in tri huje ranil. Gre za Roberta Dorgana, ki se je predstavljal kot ženska in uporabljal ime Roberta Esposito, 56-letnik pa je streljal na člane družine in družinskega prijatelja, preden je sodil še sebi.

Dorgan je oče dijaka zadnjega letnika srednje šole, ki je sodeloval na hokejskem turnirju. Med tekmo je sedel blizu zadnjega dela tribun, nato pa se je premaknil v sprednji del in odprl ogenj na štiri člane družine in enega družinskega prijatelja. Tri osebe so še vedno v kritičnem stanju, je poročal New York Post.

»Moj oče je streljal, bil je zelo bolan«

Ženska, ki so jo novinarji ob izhodu iz policijske postaje vprašali, kaj se je zgodilo, je povedala, da je bil napadalec njen oče, ki ima »težave z duševnim zdravjem« in je bil »zelo bolan«.

»Streljal je na mojo družino in zdaj je mrtev,« je še navedla.

FOTO: Cj Gunther Reuters

FOTO: Joseph Prezioso Afp

FOTO: Joseph Prezioso Afp

Načelnica policije Tina Goncalves je pohvalila moškega, ki je posredoval in skušal obvladati Dorgana. Priče so povedale, da je ta moški, oče drugega hokejista, napadalca razorožil, vendar je imel ta rezervno orožje.

Po tem, ko je bilo objavljeno ime napadalca, so odkrili tudi njegove profile na družbenih omrežjih. Zdi se, da je Dorgan podpiral Thomasa Massieja in Marjorie Taylor Greene, republikance, ki se v zadnjem času vse bolj izrekajo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

Dorgan je pod njunimi objavami na družbenih omrežjih objavljal srčke, predlagal jima je, naj skupaj ustanovijo stranko, bil pa je tudi oboževalec različnih desnih političnih analitikov in komentatorjev.

Strelski napad se je zgodil skoraj dva meseca po tem, ko je Rhode Island pretresel podoben tragičen dogodek na univerzi Brown, kjer je strelec ubil dva študenta in ranil devet drugih oseb. Ubil je tudi profesorja z univerze MIT v Massachusettsu, truplo strelca pa so nato odkrili v New Hampshiru in ugotovili, da je po napadih storil samomor.