Grozljiva tragedija: oče ubil dveletno hčerkico, nato sodil sebi

Bosno in Hercegovino sta v sredo pretresla huda primera umora. V enem je moški po poročanju lokalnih medijev ubil dveletno hčer, v drugem pa naj bi šlo za femicid. V obeh primerih naj bi moška nato storila samomor.

V vasi Kabernik pri Višegradu na vzhodu države je policija v sredo našla trupli moškega in otroka. Glede na prve izsledke preiskave je 49-letni moški ubil svojo dveletno hčer, nato pa še sebe, poroča Klix. Po informacijah, ki jih navaja, so družinski člani za dogodek izvedeli po poslovilnem sporočilu, ki jim ga je poslal moški. Takoj so obvestili policijo, a je bilo prepozno.

Našli trupli zakoncev

V kraju Brda pri Srebreniku na severovzhodu države pa je policija v sredo našla trupli zakoncev. V družinski hiši so odkrili truplo 58-letne ženske z vidnimi vbodnimi ranami ter poškodbami na vratu in glavi, truplo 64-letnega moškega pa so našli na dvorišču pred hišo, poroča javna radiotelevizija BHRT. Prvi izsledki preiskave kažejo na sum, da je moški ubil žensko, nato pa se je najverjetneje obesil.

V BiH je po podatkih nevladnih organizacij vsako leto v povprečju ubitih 11 žensk. Od začetka leta 2023 do konca leta 2024 jih je bilo ubitih 35.