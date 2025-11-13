Grozljiva tragedija pretresla Milje: mama ubila 9-letnega sina

Grozljiva tragedija je pretresla italijanski kraj Milje pri Trstu, kjer je mati sinoči v družinskem stanovanju vzela življenje svojemu devetletnemu sinu, prerezala mu je vrat.

Gre za žensko ukrajinskega rodu, ki je bila ločena od dečkovega očeta, družina pa je bila, kot poročajo, pod nadzorom sodišča in socialnih služb, navaja italijanski Il Messaggero.

Oče je poklical policijo

Zločin so odkrili, potem ko je dečkov oče, ki ne živi v deželi Furlanija - Julijska krajina, postal zaskrbljen, ker ni mogel vzpostaviti stika z nekdanjo partnerico.

Obrnil se je na policijo, ta pa je po prihodu v stanovanje v središču Milj našla mrtvega otroka.

Zdravniki so lahko le še potrdili smrt.