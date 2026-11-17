Obramba trojice, obtožene spolnih zlorab živali na kmetiji v Slavoniji na Hrvaškem, zahteva izvedensko mnenje o njihovem zdravstvenem stanju. Preveriti želijo, ali so obtoženi sploh sposobni sodelovati v sodnem postopku. Višja sodišča bi lahko razveljavila sodbo, če izvedensko mnenje ne bi bilo izdelano, je za hrvaški portal 24sata povedal eden od odvetnikov. O tem pretresljivem primeru smo v Novicah že poročali. Zdaj pa se je na občinskem sodišču v Slavonskem Brodu nadaljevalo sojenje v zadevi, ki je zgrozila hrvaško javnost. Po navedbah obtožnice naj bi obtoženi več let na eni od kmetij v Brodsko-posavski županiji spolno zlorabljali živali.

»Preverili bodo njihovo zdravstveno stanje oziroma prištevnost. Temu se ni mogoče izogniti, saj bi lahko višja sodišča razveljavila sodbo, če izvedensko mnenje ne bi bilo izdelano,« je za omenjeni portal povedal odvetnik enega od obtoženih. Potrdil je tudi, da so sami predlagali izvedensko preverjanje.

Vse se je začelo s preiskavo zaradi kaznivih dejanj zoper otroka

Spomnimo, primer je prišel na dan med preiskavo zoper prvoosumljenega, ki so ga sumili kaznivih dejanj zoper otroka, mlajšega od 15 let. Prav med to preiskavo so preiskovalci prišli do novih in pretresljivih ugotovitev. Po odredbi preiskovalcev so pregledali njegov mobilni telefon. Med sporočili so odkrili komunikacijo, ki ni bila povezana s prvotno preiskavo, je pa nakazovala na možnost hudega kaznivega dejanja, storjenega nad živalmi. Sledila je nova preiskava.

Po navedbah obtožnice naj bi trojica med letoma 2020 in 2025 zavestno povzročala nepotrebno trpljenje živalim, saj naj bi jih uporabljala za spolne odnose. Na seznamu živali, omenjenih v obtožnici, sta najmanj dva psa, poni in kobila.

Na telefonu našli sporočila o dogovarjanju za obiske kmetije

Obtožnica navaja tudi, da naj bi iz komunikacije, odkrite na mobilnem telefonu, izhajalo, da je prvoobtoženi redno prihajal na posestvo zaradi spolnih odnosov z živalmi. Med preiskavo telefona so našli sporočila, v katerih so se dogovarjali o obiskih kmetije.

Med drugim so si pisali: »Ne morem, dokler je tam njegov sin«, »Ali lahko pridem v ponedeljek dopoldne?«, »Katere živali imaš?«, »Imaš še koga, ki ga to zanima, da ga povabiš za jutri?«, »Eden je iz Županje, a ga je sram. Pravi, da bi prišel, pa ga potem ni«, »Mali bi šel z mano, če bi lahko bila pri tebi v hiši«, »Ali lahko tam? Je udobneje in ima posteljo«, »Tvoj prijatelj iz Varaždina, ki rad prihaja v hlev«, »Plačam 500 kun«, »Kaj imaš pri sebi v hlevu?« in »Tja hodi tudi ena iz Babine Grede, ki rada prihaja v hlev«.

Kaj so povedali med zagovorom?

V obtožnici je navedeno, da je lastnik posestva med zaslišanjem dejal, da ne ve, ali se je to dogajalo pri njem. Prav tako naj ne bi vedel, ali so na njegovo posestvo prihajali ljudje zaradi spolnih odnosov z živalmi.

Po drugi strani je eden od moških med zagovorom povedal, da so k »gospodarju« prihajali moški zaradi spolnih odnosov z živalmi. Drugi pa je navedel, da naj bi tudi gospodar imel spolne odnose z eno od živali, pri čemer naj bi ga zalotila mati enega od obtoženih. Po njegovih besedah naj bi jim gospodar dovolil takšno početje, ker je menil, da jih sosedje ne bodo videli, poroča 24sata.hr.